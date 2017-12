Tandem: Willis - Shyamalan

Obsadenie Bruca Willisa do hlavnej úlohy mysteriózneho trileru Šiesty zmysel bolo prekvapením, z ktorého vyťažil tak režisér ako aj samotný herec. Zatiaľ čo Bruce Willis patril k najlepšie plateným hollywoodskym hviezdam -nehynúcu slávu mu priniesla najmä

23. okt 2001 o 1:10 Marek Puškáš

postava newyorského policajta Johna McClanea z filmovej série Smrtonosná pasca - o mladom režisérovi M. Night Shyamalanovi vedel len úzky okruh nezávislých tvorcov.

Vďaka vynikajúcemu scenáru a brilantnej réžii, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani majster Hitchcock, sa z "low-budget" (nízkorozpočtovej) snímky stal okamžite "blockbuster" (kasový trhák). Shyamalan sa tak zo dňa na deň stal zázračným dieťaťom Hollywoodu, hoci sa ním nenechal rozmaznávať. Odmietol ponuku presťahovať sa do Los Angeles a ostal vo Philadelphii. Willis, pohodlne usadený v osvedčenej polohe neohrozeného akčného hrdinu, prehĺbil svoj všednejúci profil o psychologický rozmer. To, že o úspech sa nezaslúžila náhoda, dokázal ich druhý spoločný film Vyvolený.

Rozhodnutý

Manoj Night Shyamalan sa narodil v roku 1970 v Pondicherry v Indii ako syn kardiológa a pôrodníčky. Rodina s malým chlapcom odišla do Spojených štátov a usadila sa v Pennsylvanii, kde Manoj navštevoval katolícku školu. S touto životnou skúsenosťou sa režisér vyrovnáva vo svojich prvých dvoch filmoch Praying with anger (1992) a Wide Awake (1998). Kým cez deň rutinérsky pracuje na scenári - adaptácii klasického románu pre deti Stuart Little pre štúdio Columbia, v noci sa naplno vkladá do písania Šiesteho zmyslu. Skôr než predá scenár za tri milióny dolárov, je pevne rozhodnutý, že doň obsadí Bruca Willisa. "Chcel som do svojich ďalších filmov vniesť ostrejšie hrany," vysvetľuje perfekcionista Shyamalan. "Páči sa mi balansovanie medzi premýšľavosťou a emocionálnosťou, vychádzajúcou z viac uniformovaného človeka, v opozícii voči niekomu, kto je emocionálny od prírody. Bruce vyrastal v New Jersey, bol barmanom. Zdalo sa mi, že je ideálnym predstaviteľom tohoto kontrastu. A taktiež som chcel jeho humor. Ten humor z Mesačného svitu. Rovnako ako jeho schopnosť vzbudiť v dieťati dôveru. V duchu som si kládol túto otázku: Kto by ma ako dieťa primäl k tomu, aby som sa mu zdôveril?"



Bruceov "americký sen"

Bruce Willis. Svetlo sveta uzrel na americkej vojenskej základni v Nemecku v roku 1955. Do ročenky na strednej škole si napísal motto: "Buď bude šťastný alebo sa stane profesionálnym hráčom na harmoniku." Pretĺkal sa životom ako továrenský robotník, automechanik, pumpár a bezpečnostný technik v atómovej továrni. Hoci ako adept herectva účinkoval v klasike Mačka na rozpálenej plechovej streche, viac ho bolo vidieť v reklame na Levis 501 jeans. Získal si divákov v seriáli Mesačný svit, ale pred bulvárnym objektívom si znepriatelil hereckú partnerku Cybill Shepherdovú. Stotožnenie sa s postavou bohémskeho detektíva Bruceovi prerástlo cez hlavu - neraz opúšťal večierky v sprievode vyhadzovačov. V komédii Schôdzka na slepo mala pôvodne hrať Madona so svojim vtedajším partnerom Seanom Pennom. Keď štúdio presadilo Willisa, kráľovná popu prenechala úlohu Kim Basingerovej. Z médiami pretriasaného manželstva s Demmi Moore vzišli tri dcéry - Rumer, Scout Laure a Tallulah Belle. Willis vlastní Planet Hollywood, sieť podnikov, ktorá zásobuje celý svet hamburgermi (spoluvlastníkmi boli aj A. Schwarzeneger, ten však vycúval, a S. Stallone, ktorý skrachoval). Je vášnivým rockerom a verným republikánom.



Šiesty zmysel

Detský psychiater Malcolm Crowe, ktorého traumatizuje samovražda niekdajšieho pacienta a ktorý nedokáže komunikovať so svojou manželkou, sa bytostne upína k prípadu osemročného chlapca Colea Seara. Ten údajne vidí duchov mŕtvych ľudí, najmä tých, čo zahynuli násilnou, tragickou smrťou... Režisérovi Shyamalanovi sa v obskúrnom príbehu podarilo navodiť atmosféru ťažko definovateľného chladu a neznáma. Bez gejzírov krvi, efektných monštier či katastrofických vízií, pretože dôležitejšie je to, čo sa skrýva pod povrchom. Divák môže pochybovať o hodnovernosti a vykonštruovanosti niektorých motívov, ale vychádzajúc z tmavej kinosály na svetlo azda uzná, že pointa Šiesteho zmyslu by rozochvela prsty aj mŕtvemu človeku. Nešťastím Malcolma Crowea totiž bolo, že prespal svoju smrť.

Sobota 20.10., HBO, 0.35