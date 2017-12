Lenny Kravitz vydáva nový album

23. okt 2001 o 17:30 TASR

Viedeň 23. októbra (TASR) - Nový, v poradí už šiesty štúdiový album speváka a hudobníka Lennyho Kravitza predstavuje sebavedomú časť jeho osobnosti: je celý o ňom. Zodpovedajúci je i názov - "Lenny."

Obsahuje 12 pesničiek a nie je v žiadnom prípade prekvapením, naopak, presne tým čo od neho jeho fanúšikovia čakali. "Zredukoval som všetko na jadro a zvolil priamu cestu. Nič nie je navyše," vysvetľuje sám Kravitz. Zloženie CD napriek tomu nie je jednotvárne - skladá sa z rockových balád, pesničiek s nádychom funku, alebo psychedélie. V poslednej "God Save Us All" si zaspomínal na svoj idol - Johna Lennona.

Album nenesie len meno speváka, Kravitz ho sám produkoval, nahral i naaranžoval. Podľa vlastných slov sa kvôli tomuto počinu stiahol do úzadia: "Mám jednoduchú chalúpku na jednom ostrove, kde ma nič nemôže rušiť. Tam som začal písať pesničky, ktoré som neskôr šiel spracovať do štúdia."

CD je i posolstvom: "Dôležité je, aby som našiel v sebe mier, aby som bol sám sebou. Veľa ľudí sa chce hodnotiť podľa peňazí, alebo postavenia. No aj tak sa každý musí večer pozrieť do zrkadla a vyrovnať sa sám so sebou." Filozofia, ktorá z úst populárneho milionára znie ako zlý vtip.