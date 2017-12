Leonardo DiCaprio by mal hrať Alexandra Veľkého

23. okt 2001 o 18:50 TASR

Los Angeles 23. októbra (TASR) - Hollywoodský herec Leonardo DiCaprio, známy z filmov Titanik a Pláž, sa stal horúcim kandidátom na ústrednú postavu Alexandra Veľkého vo filme Alexander. Film o legendárnom vládcovi by mal režírovať slávny Martin Scorsese.

Leonardo medzičasom súhlasil so svojou účasťou na filme Catch Me If You Can, ktorého nakrúcanie začne na jar 2002. Producenti filmu Alexander sa na termíne prvej klapky zatiaľ ešte nedohodli.