Zomrel slovenský herec Štefan Figura

24. okt 2001 o 12:02 TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Vo veku nedožitých 91 rokov v piatok 19. októbra navždy odišiel z radov divadelníkov slovenský herec Štefan Figura. Posledná rozlúčka s ním bude v piatok 26. októbra o 15.00 h na Dolnom cintoríne v Jure pri Bratislave.

Figura sa narodil 26. októbra 1910 v Jure pri Bratislave. V roku 1932 absolvoval štúdium herectva na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V rokoch 1932-37 bol členom činoherného súboru SND, v rokoch 1937-38 pôsobil vo VND v Košiciach, v rokoch 1938-42 dostal angažmán v operetnom súbore SND. Počas nasledujúcich dvoch rokov pracoval v Združení štátnych a verejných zamestnancov v Bratislave, potom sa vrátil do divadelného prostredia. Roky 1944-80 až do odchodu do dôchodku strávil opäť v Činohre SND.

V galérii divadelných postáv Š. Figuru mala svoje výnimočné miesto dvojpostava Tanierika-Kopoviča, ktorú vytvoril v réžii J. Jamnického. Táto pre Figuru životná rola mu umožnila skĺbiť vzťah k herectvu so vzťahom k vede a k riešeniu rôznych technických problémov. Posledné herecké úspechy Š. Figuru boli spojené s obdobím pôsobenia režisérov Tibora Rakovského a Miloša Pietora v Činohre SND. Vo Valéryho hre Môj Faust (1980) mu režisér Rakovský dal postavu Lokaja. V inscenácii hry Garderobier (1985) mu zasa režisér Pietor zveril úlohu Geoffreya.

Š. Figura bol nielen hercom, ale aj zlepšovateľom a vynálezcom, človekom s množstvom záujmov.