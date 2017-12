V rakúskej metropole sa darí muzikálovému žánru

24. okt 2001

Viedeň 24. októbra (TASR) - Muzikálová adaptácia slávneho klasického diela Roberta Louisa Stevensona o doktorovi Jekyllovi a pánovi Hydeovi nadviazala v rakúskej metropole na mimoriadny úspech diel rovnakého žánru uplynulých sezón ako Fantóm opery, Mačky, Elisabeth, Pomáda, Tanec upírov, Vlasy, či pôvodného opusu Mozart.

Vo Viedni sa muzikálovému žánru skutočne darí, čo potvrdzuje aj inscenácia spomínaného diela, ovenčeného v Nemecku pred dvoma rokmi ocenením "Muzikál roka" a mimoriadne úspešného už aj predtým na Broadwayi. Tam sa v hlavnej úlohe predstavil aj u nás vďaka televíznym seriálom Knight Rider a Baywatch (Pobrežná hliadka)dobre známy David Hasselhoff.

Napínavý príbeh vedca, ktorý sa stáva obeťou vlastného výskumu a pokusov na sebe, vyšiel knižne v roku 1886 a následne sa dočkal divadelných adaptácií a viacerých filmových verzií. Tú najslávnejšiu nakrútili zrejme v Hollywoode s nezabudnuteľným Spencerom Tracym v hlavnej dvojúlohe.

O hudobné spracovanie literárnej predlohy sa postarali skladateľ Frank Wildhorn, na ktorého konte sú medziiným hity Whitney Houstonovej, Lizy Minelliovej, Freddieho Jacksona a textár Leslie Bricusse, ktorý sa podieľal na textovej zložke filmových melódií z Ružového pantera, Toma & Jerryho, Petra Pana či z príbehov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi.

Na scéne Theater an der Wien stvárnil hlavnú dvojúlohu Thomas Borchert, ktorého stúpenci muzikálov poznajú už z Mozarta. Skúsenosti so žánrom majú aj predstaviteľky Lucy a Lisy, Eva Maria Maroldová a Maya Hakvoortová. Do 2. mája 2002 bude muzikál na programe denne od 19.30 hod s výnimkou stredy a v nedeľu vždy od 18.00 hod. Každú prvú sobotu v mesiaci sú na programe aj predstavenia od 15.00 hod.