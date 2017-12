No Name: Vzorec na výrobu hitu nefunguje

Úspech košickej kapely No Name sa dostavil s platňou Počkám si na zázrak. Odvtedy piati hudobníci odohrali dvadsať koncertov mesačne, za rok a pol vyše tristotridsať koncertov, playbackových akcií a charitatívnych vystúpení. Na Slovensku a v Čechách ...

25. okt 2001 o 0:36 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

Ivan Timko, Zoli Šallai, Roman Timko, Viliam Guttray a Igor Timko. Na koncertnom turné vraj pribudne najmladší brat Timkovcov s gitarou. FOTO – UNIVERSAL

Úspech košickej kapely No Name sa dostavil s platňou Počkám si na zázrak. Odvtedy piati hudobníci odohrali dvadsať koncertov mesačne, za rok a pol vyše tristotridsať koncertov, playbackových akcií a charitatívnych vystúpení. Na Slovensku a v Čechách predali viac ako dvadsaťšesťtisíc nosičov, čo sa kapelám už tak často nestáva. Skúste sa s takými údajmi v hlave potom zavrieť do štúdia a nahrať nový album.

No Name v týchto dňoch prichádza s treťou platňou Oslávme si život a tvári sa spokojne. Spevák IGOR TIMKO, gitarista ROMAN TIMKO a basgitarista VILIAM GUTTRAY však s napätím čakajú na prvé odozvy.

Najprv ste čakali na zázrak a teraz oslavujete život. Znamená to, že zázrak prišiel?

ROMAN: „Pohrávali sme sa s touto myšlienkou a nebudeme to tajiť – všetci vedia, že sa nám zázrak podaril. Oslavovať život je dôležité stále, aj v týchto nie príliš pekných časoch.“

S akými pocitmi a myšlienkami ste išli do štúdia nahrávať?

IGOR: „Zovšadiaľ išli tlaky, či prekonáme hit Žily, či album bude rovnako dobrý. Okamžite sme tieto veci pustili z hlavy. Za predošlý album nie sme nikomu nič dlžní, bol z našej dielne, a tak nepotrebujeme nič dokazovať. Ak sa nepodarí úspešný album, nič sa nestane. Práve preto, že sme to pochopili, nahrávali sme uvoľnení a je to počuť. S novým albumom sme spokojní a nenašli sme nič, čo by sme chceli zmeniť.“

Kedy ste mali čas robiť nové pesničky?

IGOR: „Minule popri interview priniesol Roman slúchadlá, gitaru a efekt a na zadnom sedadle auta niečo hral. Za jazdy. Radi si zahráme pred koncertmi alebo aj v hoteli, kde zbadáme klavír. Niektoré kapely makajú v štúdiu, my sme makali všade okrem štúdia, tam sme už len ukladali stopy.“

Mysleli ste aj na skladby, ktoré budú hrať rádiá?

IGOR: „Ako hovorí náš producent Juraj Kupec: Dobrá rádiová pesnička nezávisí od tempa. Niektoré názory boli také, že ak na ľudí zabrali Žily, treba urobiť smutnú vec v tomto tempe. Hlúposť.“

ROMAN: „Prvý dôvod neúspechu by bol, že by ľudia začali tie dve skladby porovnávať a novinka by s chronicky známou vecou ‘prehrala bitku‘.“

Núti vás úspech takto kalkulovať s tvorbou nových skladieb?

VILIAM: „Nenúti, ale zaväzuje, aby sme to neodflákli a neoklamali poslucháča. Okrem toho, my z hudby žijeme, a tak sme sa snažili, aby sme mohli žiť aj naďalej.“

IGOR: „Skúste sa opýtať muzikanta alebo hitmejkra, či existuje návod na hit. Nech by sme sa akokoľvek bránili kalkulácii, vzorec na ‘výrobu‘ hitu aj tak nie je, skladba s dĺžkou tri minúty tridsať, jednou slohou smutnou, medzirefrénom, ktorý dáva nádej, a superveselým záverom nefunguje. Existuje vzorec na spätné popísanie hitu, naopak sa to nedá. Až včera sme zistili, že náš singel Nie alebo áno má takmer päť minút a je vlastne veľmi rýchly – a rádiá to berú!“

Urazilo by vás, ak vám poviem, že na novej platni počuť starý Elán alebo Team?

IGOR: „Nie, vás by urazilo prirovnanie ku kapacite? Kapely, ktoré boli česko-slovenskými slávikmi a úspešne koncertovali po republike? Obe mali vtedy to, čo by mala mať každá dobrá muzika: kvalitné texty, spevavé linky, prístupnosť k ľuďom. Možno je podobnosť v tom.“

ROMAN: „Jano Baláž z Elánu nám povedal: Ak vám niekto hovorí, že ste druhý Elán, neverte mu. Elán je len jeden a vy ste prvý No Name. Dokonca sme už počuli aj o typickom ‘nonameovskom‘ štýle, ku ktorému prirovnávajú začínajúce kapely.“

Mali ste nejaké ilúzie, o ktoré ste počas tohto úspešného roka prišli?

ROMAN: „Máme svoju hlavu a neradi sa prispôsobujeme tlakom, ktoré tu vznikajú, alebo kapelám, ktoré sa spájajú a sú proti tomu a za to. Chceme byť neutrálni, a nie ‘bojovať za nejaké veľké myšlienky‘ slovenskej populárnej hudby. Ilúzie, ktoré sme si spôsobili sami, na tie sa nehneváme. Ale ak niekto kazí našu ilúziu zvonku, na to nemá právo.“