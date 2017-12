Cena za Krajinku pre Vladimíra Godára

GENT – Šulíková Krajinka sa predstavila aj na Filmovom festivale v Gente, ktorý sa práve skončil. Každoročne je hlavnou témou, a tiež podtitulom festivalu, Vplyv hudby na film.

25. okt 2001 o 0:36 JARKA WERNEROVÁ(Autorka je filmová publicistka)

V sekcii oficiálneho výberu bolo na festivale dvanásť zahraničných filmov a po prvýkrát v jeho histórii bol v súťaži slovenský film. Medzinárodná porota odmenila hudobného skladateľa Vladimíra Godára cenou The Georges Delerue Award za najlepšiu filmovú hudbu v Krajinke. Godár, ktorý prevzal kovový symbol točiaceho sa phenakistiscoopu povedal: „Už osemnásť rokov sa spolu s Martinom Šulíkom snažíme vytvárať tie najčudnejšie veci, človekom nazývané filmy. Som veľmi rád, že sa nájdu ľudia, čo si ich vážia.“

Krajinke konkurovali filmy – thailandská paródia na melodrámy šesťdesiatych rokov Tears of the Black Tiger, indický film Maya režiséra Digvijava Singha, My Brother Tom anglického režiséra Doma Rotheroea o drsnej intenzívnej láske dvoch mladých ľudí, japonský film Millenium Mambo od Hou Hsia Hsiena o intrigách modernej generácie či kanadský filmový debut o živote Eskimákov Atanarjuat The Fast Runner režiséra Zachariasa Kunuka.