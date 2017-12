Dotazník: Eva Večerová

Čo si pamätáte zo života ako prvé? Spomínam si, ako som na Vianoce tancovala snehovú vločku. Mala som päť a pol roka. Velikánske dievčatá ma doniesli na javisko, položili ma uprostred a ja som tancovala...

25. okt 2001 o 1:10 Tina Čorná / Foto: Peter Leginský

Cítite sa mladá alebo stará?

Ja budem večná pubertiačka.

Koľko máte rokov?

Blbá som na šesťnásť, niekedy sa cítim na tých osemnásť, ale priznám sa, že sa blížim k päťdesiatke.

Kto sa vám viac páči - muži alebo ženy?

Vždy som bola na mužov, ale veľmi rada sa obzriem za peknou mladou dámou, ak je niečím zaujímavá.

Váš rodinný stav?

Rozvedená.

Máte deti?

Nedoprial mi Pán Boh.



Na koľko manželstiev si trúfate?

Už ani na jedno.

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Chcela som byť archeologičkou, potom Mičurinom, neskôr maliarkou, hoci malovať neviem.

Vaše pôvodné povolanie?

Herečka.

Čo ste si kúpili z prvého zárobku?

Vtedy som ešte bývala v Bratislave, mala som pätnásť a brigádovala som na Zlatých pieskoch v nejakej kuchyni - umývala som riad. Z peňazí, ktoré som zarobila, som si v Starom meste oproti Zelenému domu, dodnes je tam Sklo porcelán, som si kúpila obedovú súpravu pre dvanásť osôb za 340 korún.

Zarábate adekvátne vynaloženej práci?

Nie.

Čo vám nikdy nesmie chýbať?

Slnko.

Vaše najobľúbenejšie jedlo?

Som naozajstný jedák. Hoci mi nesmie chýbať ani ovocie a zelenina, najviac milujem vyprážaný rezeň.

Viete variť?

Áno. A veľmi dobre.

Máte dobrú pamäť?

Myslím si, že mi to ešte funguje.

Ktorá ľudská vlastnosť je najdôležitešia?

Dôležitá je dôvera. Keď človek dôveruje, tak porozumie mnohým veciam.

Vlastníte nejaké zviera?

Mám mačku Miminu, je to malá ježibaba. A ešte mám zopár rybičiek v mojom krásnom rybníčku, sú skrotené.

O čom sa vám najčastejšie sníva?

Rada snívam, ale potom sny zabúdam. Mávam ich však väčšinou príjemné, alebo sa mi vôbec nesníva. Ľahnem a spím.

Čítate TV program?

Nemám na to čas. Keď prídem večer po predstavení, začnem niečo vo vodorovnej polohe pozerať a hneď sa ocitnem vo "večných lovištiach". Nesledujem, čo a kde presne vysielajú.