Tandem: Buscemi - bratia Coenovci

Pri klasickom hollywoodskehom rituáli, keď celebrity vystupujú z limuzín a po červenom koberci defilujú pred fotoobjektívmi, by jeho tvár určite nezapadala do hviezdnej mozaiky. Skôr by provokovala k policajnému zásahu

25. okt 2001 o 1:10 Marek Puškáš / Foto: TASR, Keystone

. Napriek tomu je Steve Buscemi charizmatický chlapík. Génius vedľajších rolí. Do žiare reflektorov ho vytiahli bratia Coenovci, režisér Joel a producent Ethan. Svetová kinematografia nepozná veľa pokrvných filmárskych dvojíc. Ako má Európa Paola a Vittoria Tavianovcov, Amerika má bratov Coenovcov. Sú považovaný za jednych z najvizionárskejších a najpríznačnejších filmárov konca 20 storočia. Kombinujúc hĺbavú excentricitu s čiernym humorom a trpkú iróniu s brutálnym násilím, sa filmy Coenovcov stali synonymom postmodernej doby, poctou klasickým americkým žánrom, najmä filmu noir. Debut Blood Simple z roku 1984 (kultová je scéna, keď John Getz pochováva ešte živého muža, ktorý na neho stihne vytiahnúť revolver) ich okamžite katapultoval medzi režisérsku elitu, kde však bolo ťažké zachovať si úplnú nezávislosť. Ovocie spolupráce

Tak ako je v tvorbe bratov Coenovcov široké žánrové spektrum, tak je naopak úzky okruh kmeňových hercov, s ktorými spolupracujú. Spomedzi nich - John Goodman, John Turturo, Frances McDormandová - si najväčšiu popularitu získal práve Steve Buscemi. Debut v službách Coenovcov zaznamenal výraznou vedľajšou úlohou vo filme Barton Fink (1991). Náladu vo filme o začínajúcom scenáristovi v Hollywoode asi najlepšie vystihuje citát: "Kde tu nájdeš scenáristu? Hoď kameňom a máš ho... a prosím ťa, daj do toho silu." Najšťastnejší rok v Buscemiho kariére, 1996, je opäť spojený s Joelom a Ethanom. V detektívke Fargo stvárnil jedného z únoscov, ktorých si majiteľ autobazáru najme na fingovaný únos svojej manželky. Americká filmová akadémia udelí Oscara nielen za scenár, ale za herecký výkon aj Joelovej manželke Frances McDormanodovej. Vo vynikajúcej čiernej komédii Big Lebowski (1998) Buscemi zomiera ako bowlingový parťák hlavného hrdinu Dudea v podaní Jeffa Bridgesa. "Najcoolovejší Američan"

Rodák z Brooklynu - Steve Buscemi, sa k hraniu dostal na strednej škole na Long Islande. Po štúdiách na renomovanom Lee Strasberg Institut v Manhattane sa živil ako zmrzlinár, kolportér, pumpár a hasič. "Keď som pracoval ako hasič, bol som v mnohých horiacich budovách. Bol to skvelý džob, jediný džob v mojom živote porovnateľný so vzrušením z hrania. Keď sa vrháte do ohňa, cítite, že sa vám dvíha hladina adrenalínu, ako keď stojíte pred kamerou," hovorí Steve Buscemi. Svojim frapantným zjavom akoby z oka vypadol legendárnemu americkému hercovi, už nebohému Peterovi Lorreovi (mimochodom, rodákovi z Ružomberka). Časom mu prischli dve nálepky: "najvýznamnejší herec amerického nezávislého filmu" a "najcoolovejší Američan". Nakrúcal s Jarmuschom a Tarantinom, ale aj s Carpenterom či Bayom. Buscemi totiž nemá averziu voči akčným veľkofilmom, ak mu, samozrejme, za účinkovanie patrične zaplatia (Armageddon). Fargo

Bratia Coenovci sa vo svojej oscarovej snímke po prvý raz inšpirovali skutočným príbehom. Obyvatelia Farga, zapadnutej obce v Minnesote, svojou málovravnosťou a chladným odstupom akoby nechceli narúšať charakter zasneženej pustej krajiny. Nečudo, že ich problémy potom nadobúdajú tak obludné rozmery ako v prípade frustrovaného Jerryho Laundegaarda, ktorý zosnová rafinovaný plán, ako vymámiť od svojho panovačného svokra milión dolárov. Absolútne protikladná dvojica únoscov, severský obor Gear Grimsrud (skvelý Peter Stormare) a Buscemiho Carl Showalter, už od samého začiatku veští morbídne finále.