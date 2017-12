Pezinok – bigbeatown, koncert generácií

(Pozvánka na zaujímavú akciu v Pezinku)

25. okt 2001 o 9:44

Vydanie knihy a CD kompilácie „Pezinok - bigbeatown“ spojené s krstom knihy, premietaním filmu Okresné Blues a „Koncertom generácií“

Práve v týchto dňoch občianske združenie P.R.D. (okrem iného organizátor medzinárodného divadelného festivalu Cibulák, či Etnofestivalu) vydáva publikáciu a CD kompiláciu pod názvom „Pezinok - bigbeatown“. Autori Petter Bittner a Pavol Boriš rozhodli zmapovať vývoj hudobného diania v Pezinku a okolí, so zameraním na rock a jemu príbuzné žánre. Autori zvolili pútavú formu rozhovorov s ľuďmi, ktorí stáli v centre hudobného diania tej ktorej doby. Dosiaľ nezverejnené fakty, zaujímavé príbehy a spomienky kto, čo a kde hrával v Pezinku od prvopočiatkov tzv. „neoficiálnej scény“ až podnes. Okrem faktografického zmapovania jednotlivých dekád sa autori snažia zachytiť jej atmosféru nielen pomocou textu, ale aj dobovými fotografiami z dielne Jána Štrbu a iných fotografov.

Celý projekt vyvrcholí krstom knihy a Koncertom generácií dňa 26.10. 2001 o 18.30 symbolicky v spoločenskej sále zámockého parku v Parku (v 60. rokoch to bolo miesto konaní čajov o piatej, neskôr sála OPUSu), na ktorom vystúpia umelci spomínaní v publikácii. Zámerom organizátora je vytvoriť česko-slovenský pár krstných rodičov. Krstní rodičia nie sú vybraní spoza oboch strán hraníc náhodou. Najvýznamnejšou (nielen) hudobnou udalosťou v meste Pezinok boli Koncerty mladosti v rokoch 1976, 1977. S odstupom času sa stali symbolom spoločného československého protestu voči komunistickému režimu. Boli to vo svojej dobe jedinečné akcie, na ktorých vystúpili špičkoví reprezentanti československého folkového, bigbítového a jazzrockového podhubia. V deň krstu a Koncertu generácií budú premietnuté ukážky z filmu Okresné Blues.

Počas večera vystúpi množstvo skupín: The Maybe, FBB, Groove Clinic, Také oné a ďalší hostia - Jano „Ponka“ Duban, poet bezdomovec - hlavný hrdina klipu skupiny Diadem - Šaňo Kováč so svojou poéziou a množstvo ďalších umelcov. Špeciálnymi hosťami budú: Jožo Barina s bandom a česká skupina Marsyas - spomienka na koncerty mladosti 1976 a 1977.

Publikácia, ktorej audio súčasťou je aj CD kompilácia s autentickými nahrávkami 16 pezinských skupín, by sa mohla stať zaujímavým čítaním nielen pre „pamätníkov“, ale hlavne pre mladú generáciu, ktorá tak získa komplexný prehľad o vývoji bigbítu v meste Pezinok a jeho okolí. Koncert generácií bude asi jedinou príležitosťou, kde si diváci budú môcť vypočuť predstaviteľov všetkých vývojových etáp bigbítu v našom meste.

Bližšie info: Petter Bittner - 0905 848 443, tvpezinok@nextra.sk