Daddy Long Leg vydáva debutový album

25. okt 2001 o 9:54

FOTO – REUTERS PRIEVIDZA – V týchto dňoch vychádza debutový album skupiny Daddy Long Leg s názvom One day is not enough…, ktorého oficiálny krst bude v piatok 2. novembra v Dublin Pube v Prievidzi. Krstným otcom bude Henry Tóth. Je na ňom jedenásť piesní a súčasťou jeho promo je aj šnúra koncertov po Slovensku. Na prelome novembra a decembra sa kapela predstaví aj v Prahe – 30. 11. v Klube 007 a 1. 12. v Batalione. Skupina vznikla v roku 1994 v Prievidzi pri stretnutí Stana Greguša (gitarista a autor hudby) a Jura Rakovského (spevák a autor textov) v rockandrollovom pube. Táto dvojica sa doteraz podieľa na autorstve všetkých skladieb skupiny a je od počiatku až do dneška personálnym základom kapely. Jej päťčlennú zostavu dopĺňa Milan Kišút Marko (gitara), Martin Oulehle (basová gitara) a Jozef Kalfas (bicie). Daddy Long Leg stavia repertoár na vlastnej tvorbe, ktorá má blízko k štýlu hudby grunge. Ovplyvňuje ju zvuk skupín Pearl Jam, Manic Street Preachers, Blur, Neil Young, Stereophonics či R.E.M. Najbližší koncert Daddy Long Leg bude v sobotu 27. 10. v Klietke v Liptovskom Mikuláši. (pet)