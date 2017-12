Bruce Willis skončil so ženami, radšej sa sústredí na seba

Los Angeles 26. októbra (TASR) - Bruce Willis skončil s randením, radšej sa sústredí na seba.

26. okt 2001 o 22:53 TASR

Americký herec vyhlásil, že ženy ho chcú len preto, že je filmová hviezda. S herečkou Demi Moorovou sa rozviedol po rozchode v roku 1998. Neskôr chodil so supermodelkou Mariou Bravovou.

"Pre mňa je to iné, pretože ja mám na čele prilepený ďjackpotď. Takže nikdy neviem, na čom som. Myslím, že nemôžete podceniť kúzlo kultu slávy," povedal Willis pre britské Radio 1. Chce, aby ho ľudia posudzovali podľa toho, kto je ako človek. Nie kvôli sláve.

"Za posledných 20 rokov vzťahov som vždy niekoho stretol a zmýlil som sa zaslepený láskou. Bolo to, akoby sme sa pevne chytili jeden druhého, skočili z útesu so zatvorenými očami a modlili sa, že nenarazíme na skaly, ktoré tam vždy boli. Teraz to skúšam inak," dodal Willis.

Na začiatku októbra povedal, že končí s akčnými dobrodružnými filmami a chce sa sústrediť na vážnejšie role.