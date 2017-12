Na Deň vtákov si humorista Peter Marcin berie dovolenku

31. mar 2004 o 16:45 TASR

Bratislava 31. marca (TASR) - Deň bláznov, 1. apríl, sa už tradične nesie sa v znamení rôznych žartov, nad ktorými sa možno zasmiať, občas aj zaškrípať zubami, ale ešte pred tým ich treba vymyslieť.

Jožo Pročko je síce preslávený svojimi "búdami", do ktorých usilovne chytal známe aj menej známe obete, sám sa však tiež stal terčom vydareného "prvoaprílového" žartu. "Ešte počas štúdia na Fakulte telesnej výchovy som bol neuveriteľne zamilovaný do jedného dievčaťa a spolužiaci mi raz poslali lístoček akože od nej s textom, že sa chce so mnou porozprávať a mám prísť za ňou večer na izbu aj s kyticou kvetov. Od radosti som sa skoro zbláznil. Požičal som si peniaze a nakúpil množstvo kvetov. Keď som však večer u nej zaklopal, mala na izbe svojho frajera. Stál som tam s kyticou kvetov, zbledol som a očakával ranu. V tom sa nadšene ozvala jej spolubývajúca, že ako som vedel, že má narodeniny! Ona sa totiž hanbila priznať, že sa narodila práve na 1. apríla. Takže ma vtedy zachránila úplná náhoda, a dokonca som s tou spolubývajúcou strávil ešte tri krásne mesiace, pretože bola sympatická," spomína Pročko. Svojim "priateľom" to však nezabudol a vrátil im to presne o rok: "Sfalšoval som dokumenty a poslal som ich na kožné oddelenie kvôli vyšetreniu najstaršej ľudskej choroby..."

Ďalší obľúbený televízny humorista Peter Marcin má k tomuto dátumu iný postoj. "Keďže celý rok srandujem, na 1. apríla si v žartovaní beriem dovolenku," hovorí momentálne jeden z najpopulárnejších slovenských bavičov. Okrem toho mu vraj nesedia zlomyseľné žarty na úkor druhých, ktorými sa Deň vtákov vyznačuje. "K tomu mám odpor, ja si radšej robím srandu sám zo seba, ako je asi aj vidieť v našich programoch," spresnil Marcin.

Aj spevák Robo Opatovský vraj na 1. apríla nevychádza radšej z domu, aby sa vyhol všetkým potenciálnym prvoaprílovým "útokom". "Ako dospelého ma tuším naozaj ešte nikto nenachytal. Ale spomínam si, ako sme si na konzervatóriu menili triedy so ŠUP-kármi. Profesori z toho bývali dosť dezorientovaní," spomína.

Divoké prvoaprílové žarty neobľubuje ani spevák zo skupiny Horkýže Slíže - Kuko. "Ale raz som si vystrelil z nášho gitaristu Maja. Deň pred týmto dátumom sme mali koncert a keď sme ráno odchádzali z hotela, poslal som ho na recepciu zobrať nejaké fotky z koncertu. Recepčná to pochopila skôr ako on, no a my sme sa v aute čakajúc na neho, výborne zasmiali," hovorí Kuko s tým, že je rád, keď sa ľudia dokážu nevinne baviť. "Aj nášho syna sme pomenovali Hugo, ale to samozrejme s prvým aprílom nijako nesúvisí," dodáva.