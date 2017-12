Obrazy Neny Thayer sú ako spomienkové albumy na ceste

Z obrazov sa vynárajú rozvaliny aztéckych pyramíd, cesty unikajúce v hmlistom horizonte, beztvaré figúry otvárajúce dvere do prázdneho domu, nostalgické zátišia s kvetmi a vtákmi. Farby sú v jednotnom štýle s prevládajúcou žltou, červenou a tmavohnedou.

1. apr 2004 o 9:30 ĽUDO PETRÁNSKY

Na tehlovej rímse môžeme čítať No home - žiadny domov. Autorka týchto obrazov Nena Thayer sa v nich zreteľne pýta: Odkiaľ a kam kráčam? Slovami Kerouaca - je stále na ceste. Samotná maliarka spresňuje: "Som cestujúca umelkyňa."

Na otázku, kde je jej domov, Nena Thayer pre SME odpovedá: "V prvom rade tam, kde je môj manžel - diplomat. A, samozrejme, tam, kde je každá priateľská krajina. Tam je môj ateliér, tam si tvorím svoj azyl. Staviam sa pred plátno a odovzdávam mu kúsky zo seba." Tieto slová už rok a pol platia pre Slovensko. Nena Thayer tu namaľovala množstvo obrazov, z ktorých spolu s kurátorkou Beatou Jablonskou vybrala tridsaťtri. Ich vernisáž bude dnes o 18.00 h v bratislavskej Galérii Z na Ventúrskej ulici a od zajtra sú sprístupnené pre verejnosť.

Nena Thayer hovorieva, že jej obrazy sú ako spomienkové albumy z každodenne prežitého života. Je to intímny denník umelkyne, ktorá sa narodila v mexickej Guadalajare, aby neskôr putovala po svete. Umenie študovala vo Viedni, Edinburgu, Madride a vo Washingtone, kde aj vystavovala. Za svoju prácu dostala viaceré ocenenia v Spojených štátoch i v Európe.

"Obrazy rozprávajú o živote tvorcu," hovorí Thayer. "Platí to aj pre mňa. Odzrkadľujú, čo mám rada, na čo myslím. Ako som cestovala po rôznych krajinách, dotýkala som sa ich histórie i súčasnej vône. A to všetko vplývalo aj na moje obrazy. Pýtate sa, či je to minulosť žijúca v mojej duši? Je to melancholická filozofia, ale asi je to tak. Používam rôzne farby, symboly, ktoré sú spirituálne. Pokúšam sa vytvoriť svoj vlastný svet, pretože v momente, keď som opustila svoju krajinu, musela som si vytvoriť vlastnú tradíciu."

Obrazy Neny Thayer si žiadajú dialóg s divákom. Len vtedy je spokojná, keď namaľovaný kúsok z nej komunikuje s niekým ďalším. Rada sa rozpráva s divákom, ktorý rozumie histórii a zároveň je ochotný ponoriť sa do jej sveta, ktorý, slovami Beaty Jablonskej, je autoportrétom ako krajina. Spoznať svet Neny Thayer môžete aj na stretnutí s autorkou, ktoré sa uskutoční na jej výstave v Galérii Z vo štvrtok 8. apríla o 16.00 h.