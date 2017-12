Šišková a Hajdu pôjdu s Odchodmi vlakov aj do Prahy

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ady Hajdu a Anna Šišková sa so svojim úspešným predstavením Odchody vlakov, ktoré s nimi naštudoval český režisér Peter ...

1. apr 2004 o 15:45 TASR

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ady Hajdu a Anna Šišková sa so svojim úspešným predstavením Odchody vlakov, ktoré s nimi naštudoval český režisér Peter Zelenka, chystajú do Prahy. "V divadle U Kalicha budeme mať premiéru 20. apríla a veľmi sa teším, lebo si tam môžem pozvať kamarátov a samozrejme Zelenka sa ide popýšiť tým, čo urobil. A má sa čím pýšiť - pretože na Slovensku je predstavenie zatiaľ stále vypredané, ľuďom sa páči a pri klaňačke jačia ako na futbalovom zápase," pochvaľuje si atmosféru Ady Hajdu. Aj keď Odchody vlakov z troch štvrtín český režisér aj napísal (podľa jednoaktovky britského dramatika Briana Frayna), Šišková a Hajdu budú aj v Prahe hrať po slovensky. "Nič nebudeme meniť a keby náhodou niekto nerozumel, urobíme po predstavení krátky kurz slovenčiny. Minule som už v Prahe taký kurz mal. Bolo okolo mňa päť dám a keď sa zbiehali, vždy prišiel Jiří Lábus a zakričal: ďPán Hajdu, volá vás manželka a dcéra pokašliava!ď Takto mi to všetko rozbil. Vraj sa nebudem tešiť len ja, ale aj on sa chce," smeje sa usilovný ďučiteľď Hajdu.

aj som