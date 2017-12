Formácia B3: Buďme všetci konkurenti

Vďaka tomu, že sa dokážu uživiť hudbou a na našej scéne už majú nejaké meno, dostali sa do pozície, ktorú volajú „nemusíme sa siliť“. To je aj motív prvého singla tretieho albumu Audiohead slovenskej elektronickej formácie B3, ktorý nedávno vyšiel. B3 ...

27. okt 2001 o 1:04 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

Tomáš Zubák (vľavo) a Peter Graus, B3. FOTO SME - ĽUBOŠ PILC

Vďaka tomu, že sa dokážu uživiť hudbou a na našej scéne už majú nejaké meno, dostali sa do pozície, ktorú volajú „nemusíme sa siliť“. To je aj motív prvého singla tretieho albumu Audiohead slovenskej elektronickej formácie B3, ktorý nedávno vyšiel. B3 sú PETER GRAUS a TOMÁŠ ZUBÁK.

Je vaša hudba niekým ovplyvnená?

PETER: „Nechceme za každú cenu objavovať neobjavené, chceme robiť muziku, ktorá hovorí niečo o nás. Na druhej strane nežijeme izolovane a nechávame sa ovplyvňovať hudbou, ktorá nás zaujíma. Mám však pocit, že nový album je oproti dvom predošlým vyrovnanejší, neskáče od rokenrolu k elektronike.“

Cítite sa s elektronickou hudbou na Slovensku ako vo vákuu, alebo sa máte s kým porovnávať?

TOMÁŠ: „Sme radi, keď vznikajú nové elektronické kapely. No zatiaľ sme asi jediní, ktorí sa snažia dlhodobejšie prežiť. Páčili sa nám projekty This Is Kevin alebo Happy Melon, teraz Puding pani Elvisovej. Mám pocit, že aj tu sa hudba vyvíja, a nie každý je ovplyvnený Elánom, ale aj hudbou z vonku.“

PETER: „Podobné kapely neberieme ako niekoho, kto nám odkrojí z predaja, ale ako konkurenciu v zmysle nebyť jediný v mediálnom priestore. Je totiž pravda, že táto hudba sa v slovenských rádiách nehrá.“

Obaja ste zároveň riaditelia hudobných rádií. Myslíte pri skladaní piesní aj na rádioformát, aby bola skladba pre rádiá vhodná?

PETER: „Pri tomto albume sme sa tým zaoberali najmenej. Určite sme ovplyvnení tým, že robíme v rádiu. Keby som tri roky nerobil hudbu vo Fun rádiu, asi by ten album vyzeral inak. No nemám pocit, že by sme piesne robili s tým, ktorá bude rádiový hit. Keď sa nejaká skladba predsa hrá v rádiu, tešíme sa, lebo nie je veľa ciest, ako sa hudba dostane k ľuďom.“

TOMÁŠ: „Pretože robím v rádiu B1 (stanica vysiela hudbu 70. - 80. rokov - pozn. red.), veľmi nerozmýšľam nad tým, ako tam našu hudbu dostať.“

Nechávate tentoraz hranosť B3 vo Fun rádiu na kolegoch?

PETER: „Na nich nechám skôr posúdenie toho, či B3 nie je hrávané viac ako iné slovenské kapely. Dávam si na to až prehnaný pozor, v našom rádiu nie sme ani v prvej desiatke najhranejších domácich kapiel. Dovolím si neskromne tvrdiť, že ak by som nerobil vo Funku, B3 by sa tam hrávalo viac.“

Robíte aj reklamnú hudbu, je výhodou, že ovládate elektroniku a všelijaké mašinky?

TOMÁŠ: „My sme reklamami začínali, až potom prišli vlastné veci. Ponúkali sme produkty v rôznych agentúrach a niekedy to vyšlo, niekedy nie. Každý muzikant na Slovensku má tú možnosť. Výhodou je skôr, že už máme štúdio, kde sa to dá jednoduchšie realizovať.“

PETER: „Komerčná činnosť nám dáva slobodu vo vlastnej tvorbe. Vďaka tomu, že produkujeme hudbu aj pre iných, môžeme sa na vlastnom vyblázniť.“

Narábate s hudbou ako s tovarom? Viete s jednou hlavou a jedným vkusom robiť aj komerčné, aj vlastné veci?

PETER: „Galerista tiež nakúpi tridsať obrazov, ktoré sa predajú, aby si mohol kúpiť jeden, z ktorého má radosť. Záleží na tom, aby sme sa živili hudbou a nemuseli predávať banány v stánku. Je jednoduchšie oddeľovať našu hudbu od tej inej, ako oddeľovať muzikantský spôsob života od snahy nejako inak sa uživiť.“

B3 zvyklo otvorene hovoriť, čo si myslí o dianí na našej hudobnej scéne. Čo vás štve momentálne?

PETER: „Rozhodne to nerobíme prvoplánovo v zmysle: koho okydať, aby sme sa dostali do novín. Ale ani všeobecné zbratávanie sa muzikantov - buďme všetci kamaráti, veď trh je malý - nie je celkom dobrý prístup. Buďme všetci konkurenti, lebo trh je malý! Ak sa vyjadríme na adresu niekoho, chceme sa len vymedziť oproti určitým veciam.“

Čo ak vás niekto z undergroundovej tanečnej scény označí ako komerčákov?

PETER: „Niekde som počul definíciu, že underground je chcený neúspech. My chceme byť úspešní v rámci hudby, ktorú robíme.“