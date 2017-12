Divadlo Pod Palmovkou predstaví slovenské súbory

PRAHA - Predstavením Don(a) Juan(a) v podaní hercov Divadla SNP v Martine v nedeľu 28. októbra odštartuje cyklus vystúpení slovenských divadiel v pražskom Divadle Pod Palmovkou. Predstavenie je zároveň bodkou za mesiacom česko-slovenskej kultúrnej vzájomn

27. okt 2001 o 1:05

osti.

Ako uviedla Radmila Petrmichlová z Divadla Pod Palmovkou, chcú divákom poskytnúť pravidelnú možnosť pozrieť si raz do mesiaca slovenské divadlo z rôznych regiónov. Nitrianske Divadlo Andreja Bagara zavíta do Prahy 12. novembra s inscenáciou Alfreda de Musseta S láskou sa neradno zahrávať. Bratislavské divadlo Astorka sa predstaví 3. decembra s inscenáciou Historky z viedenského lesa a v januári by sa v Prahe malo objaviť Štátne divadlo Košice. (tasr)