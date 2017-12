Pezinok má knižné i zvukové dejiny bigbítu

Pezinok 27. októbra (TASR) - Krst knihy a hudobného CD nosiča Pezinok bigbeatown bol dôvodom na Koncert generácií, ktorým si Pezinčania pripomenuli ...

27. okt 2001 o 18:20 TASR

Pezinok 27. októbra (TASR) - Krst knihy a hudobného CD nosiča Pezinok bigbeatown bol dôvodom na Koncert generácií, ktorým si Pezinčania pripomenuli históriu rocku nielen vo svojom meste, ale aj v bývalom ČSSR. V takmer deväťhodinovom programe skončenom dnes, sa vystriedali desiatky hudobníkov tvoriacich začiatky bigbítu aj ich súčasní pokračovatelia. Hviezdami na koncertnom pódiu boli Bratislavčan Jožo Barina so skupinou a pražská kapela Marsyas, ktorá sa po dlhých rokoch dala dohromady len pre túto príležitosť.

Krstnými rodičmi cédečkovej knižky sa stali speváčka Marsyasu Zuzana Michnová a fotograf Ján Štrba, ktorý spolu s Petrom Bittnerom a Pavlom Borišom vytvorili nevšedný textovo-obrazovo-hudobný dokument, akým sa nemôže pochváliť žiadne iné slovenské mesto. Jeho súčasťou sú aj Koncerty mladosti v pezinskom amfiteátri v rokoch 1976 a 1977.

"Bol to náš Woodstock v časoch tvrdej normalizácie. Stále na to spomínam ako na zázrak," uviedol pre TASR huslista z Marsyasu Jan Hrubý, ktorý so začínajúcou kapelou ETC Vladimíra Mišíka bol na oboch Koncertoch mladosti. Podľa neho nám ich závideli v Čechách, kde nič podobné nebolo organizované.

Spomienkou na pestrú hudobnú minulosť bolo aj miesto konania Koncertu generácií. Uskutočnil sa v bývalej nahrávacej sále štúdia Opusu v Pezinskom zámku. "Bolo to najkvalitnejšie štúdio v strednej Európe, kde chodili nahrávať z Čiech, Rumunska, Bulharska a iných krajín," potvrdil pre TASR Bittner.

*ep som