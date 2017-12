Reakcie 68 amerických umelcov na 11. september vystavia v Danubiane

4. apr 2004 o 12:21 TASR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Pohľad 68 amerických umelcov udalosti 11. septembra i dnešnú Ameriku ukáže výstava True Colors, Súčasná Amerika - výtvarné reflexie, ktorú v utorok popoludní otvoria v jedinečnom Múzeu moderného umenia Danubiana v Čunove.

V Danubiane budú do 31. mája vystavené diela umelcov ako sú John Alexander, Herb Alpert, Bruce Davidson, Richard Estates, Roy Lichtenstein, Sally Mannová, Will Barent a ďalší. Mnohí z nich pochádzajú z New Yorku, či Washingtonu a útoky teroristov pocítili na vlastnej koži, stratili priateľov, či prácu. V týchto dvoch mestách bola tiež výstava True Colors predstavená predtým, ako sa vydala do sveta a do nezvyčajnej galérie Danubiana, ktorá je z troch strán obklopená vodou.

Hodinu pred oficiálnym otvorením, ktorého sa ujme veľvyslanec USA v SR Roland Weiser, bude výstavou sprevádzať americká odborníčka na históriu umenia Lee Karpiscaková, ktorá podá odborný výklad o jednotlivých dielach a ich autoroch. Na otvorení výstavy, ktorú zorganizovalo Meridian International Center, sa zúčastní aj zakladateľ Danubiany, holandský podnikateľ a priaznivec umenia Garardus Hendrik Meulensteen a kurátorka Nancy Meredithová, ktorá je viceprezidentkou Meridianu.

Do Danubiany sa budú môcť novinári dostať autobusom, ktorý vyštartuje od hotela Danube o 13.30, naspäť pôjde o 16.30 h.