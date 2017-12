Chippendales si na Slovensku opäť užili doslova šialené publikum

4. apr 2004 o 16:35 TASR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Rozjareným a odviazaným dámam všetkých vekových kategórií patril sobotňajší večer v bratislavskom Istropolise, kam opäť zavítala skupina Chippenadales.

Už od prvého momentu si krásavci svojimi dokonalými telami v eroticko-tanečnej šou získali hádam každú dámu z publika, z ktorého sa počas vyše dvojhodinového vystúpenia ozývali nadšené reakcie a piskot. Tie sa znásobovali s každým vyzývavým pohybom a odhodeným tielkom do publika, ktoré si tanečníci počas svojho vystúpenie niekoľkokrát doslova strhávali z tiel. Obecenstvo až neuveriteľne šalelo a keď sa "pestované telá" rozbehli do hľadiska, davová psychóza bola na spadnutie. Niekoľkokrát si do svojich čísel ako aktérky vybrali aj dievčatá z publika a nešetrili necudnými pohybmi. Aj keď hľadisko z dobre stavaných postáv nemalo možnosť vidieť úplne všetko, účastníčkam pódiových scén neušiel jediný detail. Šou založená na kráse mužov a márnomyseľnosti žien sa v Bratislave páčila aj hlavným aktérom večera. Podľa organizátora boli slovenským publikom nadšení a pri svojej nasledujúcej návšteve na jeseň tohto roku si vyžiadali príchod aspoň jeden deň vopred, aby si naše hlavné mesto aspoň trochu užili. Ešte pred vystúpením malo niekoľko fanyniek možnosť stretnúť a odfotografovať sa s dvoma krásavcami aj v zákulisí. Po vystúpení dámy neváhali vydať nemalé peniaze za spoločné fotografie s driečnymi mladíkmi do svojich albumov.

Chippendales sú svetovo uznávanou skupinou v oblasti ženského zábavného priemyslu. Ich heslom je "neuveriteľná dievčenská noc". Žiadna iná pánska tanečná skupina sa s nimi nemôže porovnávať v štýle, profesionalite a sexepíle. Výborná choreografia, nádherné svetelné efekty, krásni muži, vypracované telá, úsmevy. Túto originálnu produkciu si prichádzajú bez ostychu pozrieť milióny žien po celom svete.

Bratislavské predstavenie bolo vypredané už niekoľko týždňov vopred. Chippendales opäť navštívia Bratislavu 28. novembra. V rámci turné, ktoré bude zabezpečovať slovenská firma Martin Sarvaš Productions, zavítajú aj do Prahy a Brna.