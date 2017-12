Popový kráľ Michael Jackson musí čeliť obvineniu z krátenia daní

5. apr 2004 o 10:15 TASR

New York 4. apríla (TASR) - Americký spevák Michael Jackson sa zrejme z nemilosti amerických úradov len tak skoro nedostane. Po obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých čelí popový kráľ najnovšie obvineniu z krátenia daní. Príslušný daňový úrad žiada na základe kontroly vrátenie peňazí a potrestanie daňového hriešnika.

Jackson si svoj ranč Neverland prihlasoval od kúpy v roku 1988 až do roku 2003 ako poľnohospodársku usadlosť a ušetril tým polovicu daní, ktoré by bol musel odviesť do pokladnice štátu Kalifornia.

Bdelým očiam daňových kontrolórov, ktorí sa pred rokom rozhliadli po spevákovom majetku, však neušlo, že zastavaných bolo až 150.000 metrov štvorcových jeho ranča. Príslušný predpis dovoľuje úľavu na dani len v prípade, pokiaľ by "Jacko" bol zastaval len 8000 metrov štvorcových.

Na Jacksonovom majetku stojí 25-izbová vila a zábavný park, ktorého súčasťou je zoo, obrovské, tzv. ruské koleso, kolotoče, malá železnička a kino s 80 miestami. Od obrazu ranča s rozsiahlymi pasienkami, ohradami pre dobytok a obilnými lánmi má Neverland skutočne ďaleko.

