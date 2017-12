Čo zostalo po Nirvane?

Skupina počas svojej existencie nahrala tri radové albumy a niekoľko kompilácií. V archívoch údajne zostáva množstvo sólovej Cobainovej tvorby, ktorá možno raz uzrie svetlo sveta.

5. apr 2004 o 11:00 (peb)

Skupina počas svojej existencie nahrala tri radové albumy a niekoľko kompilácií. V archívoch údajne zostáva množstvo sólovej Cobainovej tvorby, ktorá možno raz uzrie svetlo sveta.

Bleach (1989)

Náklady na debut dosiahli iba 600 amerických dolárov. Obsahuje však piesne, ktoré Nirvana hrala až do konca.

Nevermind (1991)

Album desaťročia? Od úvodných tónov hitovky Smells Like Teen Spirits až po Something In The Way je prehliadkou piesní, z ktorých by každá mohla byť hitom. Nevermind definoval nový tvrdý štýl grunge.

Incesticide (1992)

Kolekcia B-strán, demopások a živých nahrávok pre BBC.

In Utero (1993)

Druhý a zároveň posledný radový album skupiny, ktorý síce nedosahuje úroveň svojho predchodcu, ale vo viacerých piesňach ako All Apologies alebo Pennyroyal Tea ukazuje Cobainovho génia.

MTV Unplugged in New York (1994)

Vraj najobľúbenejší album fanúšikov, zachytávajúci akustické vystúpenie, ktoré ukázalo plnú silu pesničiek Nirvany. Hosťujú členovia skupiny Meat Puppets.

From the Muddy Banks of the Wishkah (1996)

Kolekciu živých nahrávok zostavili pozostalí členovia skupiny - Dave Grohl and Krist Novoselic.

Nirvana (2002)

To najlepšie spolu s predtým nikdy nevydanou pesničkou You Know You're Right.