Modelka Kate Mossová má novú lásku

5. apr 2004 o 17:00 TASR

Londýn 5. apríla (TASR) - Britská supermodelka Kate Mossová (30) je opäť zaľúbená. Novým mužom po jej boku je 35-ročný britský herec Daniel Craig (Tomb Raider).

Podľa denníka Sunday Mirror sa obaja spoznali pred mesiacom cez svojich priateľov a z prvého stretnutia sa stala skutočná romanca.

Craig, ktorý má 11-ročnú dcéru zo svojho krátkeho manželstva v čase, keď bol dvadsiatnikom, sa vrhol do náručia Mossovej po tom, čo stroskotal jeho sedemročný vzťah s nemeckou herečkou Heike Makatschovou.

"Pre Kate to bola láska na prvý pohľad," cituje Sunday Mirror priateľa modelky. Dvojica si šťastné chvíle užíva. Vo štvrtok minulého týždňa si napríklad nakrátko odskočila na výlet do New Yorku.