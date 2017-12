Hegerová zožala v SND nekonečný potlesk

Bratislava 5. apríla (TASR) - Nekonečný potlesk zožala počas svojho bratislavského koncertu v nedeľu večer speváčka Hana Hegerová.

5. apr 2004 o 10:41 TASR

Jej vystúpenie na scéne Opery Slovenského národného divadla bolo do posledného miesta vypredané a nadšení diváci ocenili známu šansoniérku hneď dvojnásobným niekoľkominútovým standing ovation. Jednou z prvých skladieb, ktoré Hegerová zaspievala, bol dobre známy hit Čerešne. Počas večera si však diváci prišli na svoje aj vďaka jej ďalším piesňam a s bratislavským publikom sa speváčka rozlúčila prídavkami a neodmysliteľnou Levandulovou. Do Bratislavy priviezla Hegerová aj niekoľkých hostí, ako napríklad českú speváčku Lenku Dusilovú, Dana Bártu, Kamila Střihavku, Bohouše Josefa a ďalších. V priestoroch Opery SND ju sprevádzal orchester sólistov na čele s klaviristom Petrom Maláskom a komorný orchester z Prahy.

Známej speváčke sa v susedných Čechách podarilo vypredať národné divadlo už niekoľko ráz. "Uisťujem vás, že to nebola nikdy moja ambícia spievať v národných divadlách. To si vymyslela agentúra a ja som povedala, že už nikdy viac, pretože je to veľmi zodpovedná vec a ťažko to potom nesiem," povedala s úsmevom po koncerte speváčka, ktorá sa divákom v SND prihovárala striedavo češtinou i slovenčinou.