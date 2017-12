Divadlo Andreja Bagara v Nitre obohatilo ponuku o dve nové komédie

5. apr 2004 o 13:20 TASR

Nitra 5. apríl (TASR) - Bohatú ponuku asi tridsiatich predstavení muzikálov, rozprávok, klasických inscenácií a ďalších kultúrnych podujatí pripravila dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre pre jeho návštevníkov v apríli.

V jarnom období divadlá tradične uvádzajú premiéry nových hier, ktorými nahrádzajú odchádzajúce tituly. V nitrianskom divadle pripravili na apríl dve nové komédie. Pred pár dňami videli diváci premiéru humoresky Petra Shaffera pod názvom Čierna komédia, v polovici mesiaca to bude komédia Testosterón z pera Andrzeja Saramonowicza. Do divadelného archívu sa ešte stále nezberá muzikálové spracovanie slávneho románu Nikosa Kazantzakisa Grék Zorba v réžii Jozefa Bednárika. Pôvodne sa malo v Nitre odohrať ešte päť repríz Zorbu, no na jeho stej premiére 17. marca oznámil riaditeľ DAB Ján Greššo, viditeľne dojatý "standing ovation" vďačných divákov, že Zorbu odohrajú ešte desaťkrát. A tak dramaturgia hľadá pre nestárnuceho Gréka voľné miesto v programe. Najbližšie ho odohrajú 19. apríla.

Ďalším najčastejšie uvádzaným titulom v DAB v Nitre je muzikál Adam Šangala, ktorý by sa mal dočkať polstovky repríz koncom mája, či začiatkom júna. Trvalou súčasťou divadelnej ponuky tohtoročnej sezóny sú aj Tri sestry Antona Pavloviča Čechova, najlepšia slovenská inscenácia roku 2003. Nitrania ju už vyvážajú do ďalších slovenských miest a zahraničia. V apríli uvidia Tri sesty diváci v Banskej Bystrici a v meste Eger v Maďarsku.