Priaznivci Nirvany si pripomínajú 10. výročie smrti Kurta Cobaina

Seattle 5. apríla (TASR) - Priaznivci americkej kapely Nirvana si dnes na celom svete pripomínajú 10. výročie smrti jej frontmana Kurta Cobaina.

5. apr 2004 o 19:41 TASR

Podľa oficiálnej verzie si Cobain vzal život 5. apríla 1994 smrteľnou dávkou heroínu a následne sa zastrelil vo svojom dome v Seattli. Jeho telo sa však tri dni nepodarilo nájsť a dodnes pretrvávajú rôzne špekulácie o jeho smrti, ktoré prerastajú až do teórií o sprisahaní.

Mnohí z jeho priaznivcov aj po desiatich rokoch od jeho odchodu zapália dnes sviečku, aby si pripomenuli jeho pamiatku.

Americkí fanúšikovia sa zhromaždili pred jeho domom v Seattli, z ktorého sa medzičasom stalo takmer pútnické miesto. Niektorí fanúšikovia sa vydali do Ríma - do hotela, kde 27-ročný Cobain len mesiac pred svojím úmrtím upadol do kómy, keď sa predávkoval drogami počas koncertného turné v Taliansku.

Pre mnohých z jeho generácie bude Cobainova smrť dňom, ktorý si budú navždy pamätať tak, ako si iní pripomínajú smrť Jima Morrisona a ďalší zasa zavraždenie Johna Lennona.

Nirvana zmenila dejiny rockovej hudby 90. rokov minulého storočia podobne, ako Elvis Presley zasiahol do hudby 50. rokov, Beatles 60-tych a Sex Pistols 70-tych. Z pôvodného albumu kapely Nevermind sa predalo viac než 14 miliónov kópií.