Penelope Cruzová chce hrať až do deväťdesiatky

6. apr 2004 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Americká herečka Penelope Cruzová sa teší na cestovanie po svete a prácu v novom živote bez Toma Cruisa. ,,Cítim, že nadišiel pre mňa nový čas. Čas na čerstvé a vzrušujúce veci. Nemá zmysel rozmýšľať o minulosti. Čo sa stalo, stalo sa," povedala 29-ročná herečka.

Cruzová by najradšej cestovala po svete a učila sa. ,,Cítim, že môžem ísť kamkoľvek a robiť čokoľvek," povedala. Keďže podľa vlastných slov ovláda španielčinu, angličtinu, francúzštinu a taliančinu, mal by pre ňu byť svet malý. Rodina jej vraj radí, aby žila naplno, a to chce robiť. ,,Chcem hrať, až kým budem mať 90. Užívam si život ako nikdy predtým."