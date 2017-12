Victoria Beckhamová zaútočila na svoju rivalku

6. apr 2004 o 17:00 TASR

Londýn 6. apríla (TASR) - Victoria Beckhamová (29) je podľa vlastných slov skalopevne presvedčená, že ju jej muž David Beckham (28), kapitán anglickej futbalovej reprezentácie v službách madridského Realu, nepodviedol.

"Nebola nijaká aféra," citoval dnes denník Daily Mirror Victoriu, známu z čias existencie dievčenskej skupiny Spice Girls aj ako Posh Spice.

O údajnej milenke svojho manžela - dcére holandského diplomata Rebecce Loosovej (26) - sa Victoria vyjadrila ako o "luhárskej krave", ktorá chcel Davidovi len pokaziť povesť. "Táto teta mu chcela nastražiť pascu. Prekonali sme už omnoho horšie veci ako toto," povedala Victoria pre denník Sun.

Medzitým sa po Británii šíria chýry o novom odhalení. Podľa nich sa v nadchádzajúcich dňoch hodlá prihlásiť ďalšia údajná milenka slávneho futbalistu. Britské noviny okrem toho informovali, že Rebecca Loosová, ktorá sa utiahla do ústrania, možno vyjde von s celou pravdou.

Beckhamovci bojujú proti klebetám aj demonštratívnou svornosťou, ktorú predviedli fotografom v Courcheveli vo francúzskych Alpách. Hviezda Realu pricestovala v pondelok za rodinou na dovolenku. Tlač ale na obdiv vystavované manželské šťastie veľmi neprijala. "Škerenie sa Victorie pôsobí tak trochu umelo," komentoval Mirror.

Expert na vzťahy s verejnosťou Max Clifford uviedol, že noviny News of the World by nikdy nevytlačili správu o afére, ak by si neboli isté, že tvrdenia nie sú pravdivé. V opačnom prípade by im hrozila nákladná požiadavka na náhradu škody.

"Napäto som očakával Beckhamovo vyhlásenie, v ktorom bolo, že celý príbeh je smiešny, avšak vôbec nie, že by nebol pravdivý," dodal Clifford.

Manželka tenistu Grega Rusedského - Lucy, informovala, že Victoriu pred Rebeccou varovala. Dcéra holandského diplomata sa pokúšala "zblížiť" aj s jej mužom.