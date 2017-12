Abba koncertovať nebude ani za dve miliardy dolárov

7. apr 2004 o 8:30 TASR

Štokholm/Londýn 6. apríla (TASR) - Legendárna švédska skupina Abba neobnoví koncertnú činnosť, ani aktivity v nahrávacom štúdiu. Pri príležitosti 30. výročia triumfu formácie na Veľkej cene Eurovízie s titulom Waterloo to pre agentúru Reuters potvrdil jeden z jej pilierov Björn Ulvaeus (58).

Podľa jeho slov by spoločné koncertné vystúpenia skupiny neprišli do úvahy ani v prípade, že by ktosi zdvojnásobil ponuku spred štyroch rokov - miliardu dolárov za ich prípadné koncertné turné.

Björn Ulvaeus sa domnieva, že v súčasnosti by sa comeback skupiny nemohol vydariť, veď k jej rozchodu došlo už trochu dávno - v roku 1981. Ľudia nás odvtedy nevideli a realita by bola pre nich sklamaním. V mojej skrini visia ešte kostýmy s flitrami, roky som ich neobliekol. Na sobotňajšiu večernú party by som ich ešte dokázal obliecť, avšak nie na inú príležitosť, veď dnes sa hodia skôr do múzea, poznamenal švédsky hudobník.

V týchto dňoch slávi piate výročie uvedenia na londýnsku muzikálovú scénu opus Mamma Mia, ktorého vznik inšpirovali najznámejšie melódie švédskeho kvarteta. Tento úspech prekvapil podľa vlastných slov aj Ulvaeusa, ktorý mu pôvodne predpovedal maximálne ročnú životnosť na niektorej z menších londýnskych scén. Teraz, zdá sa, môže muzikál zostať v repertoári hoci dlhšie ako Abba aktívne pôsobila na hudobnej scéne.

Dlhodobý úspech formácie, ktorú na vrchole umeleckej dráhy tvorili dve medzičasom rozvedené manželské dvojice, dostatočne dokazuje viac ako 350 miliónov predaných nosičov zvukových záznamov a množstvo úspešných coververzií jej megahitov.