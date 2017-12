Mark Owen sa chystá znovu dobyť srdcia hudobných fanúšikov

8. apr 2004 o 12:00 TASR

Los Angeles 7. apríla (TASR) - Spevák Mark Owen sa rozhodol založiť si vlastnú nahrávaciu spoločnosť. Spoločnosť Island Records mu totiž oznámila, že s ním už ďalej nemá záujem spolupracovať. Informoval o tom denník Daily Mirror.

Bývalý člen skupiny Take That sa na hudobnú scénu vrátil v roku 2002 a po rokoch si opäť zaspieval s bývalým kolegom Robbiem Williamsom. Jeho prvá nahrávka Four Minute Warning sa dostala na štvrté miesto hudobného rebríčka, avšak minuloročný album In Your Own Time v rebríčku T0P 20 neuspel.

Podľa slov spevákovho manažéra spolu s producentom Tonym Hofferom naplno pracuje na svojej novej nahrávke, ktorú by si mohli fanúšikovia vypočuť už v máji.