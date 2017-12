Zvonár s príchuťou predvolebnej kampane

8. apr 2004 o 11:00 Dorota Kráková

FOTO SME - PAVOL MAJER





Muzikál je žáner, ktorému Slováci žičia, a tak sa organizátori rozhodli usporiadať utorkové predstavenie medzinárodnej tanečnej skupiny Broadway Dance Company v hale na bratislavských Pasienkoch so štvortisícovou kapacitou. Po minuloročnom vypredanom programe Night of Dance (v spolupráci s Dance Empire Dublin v štýle írskeho stepu) však tentoraz Zvonár Chrámu Matky Božej halu naplnil len do polovice. Navyše, ani sľubná téma a charitatívny účel neudržali divákov na stoličkách do konca, k čomu v nemalej miere prispelo aj to, že predstavenie bolo spievané po anglicky.

Preriedené hľadisko ohúrila hlavne svetelná šou a farebné kostýmy. Choreografiu tvorili rôzne štýly vrátane flamenca, írskeho stepu, zostavy na disko hudbu či veľa klasických baletných prvkov, ktoré patrili k najprepracovanejším. Hoci tanec splnil očakávania divákov, príbeh zostal na chvoste záujmu a mnohí sa stratili v preklade. Spoliehanie sa na známu klasiku veľmi nepomáhalo - moderný Zvonár sa skončil šťastne, takže Hugov román pripomínal len vzdialene.

Charitatívny program Aj my ideme do Európy pre hendikepovanú mládež a deti z detských domovov pripravila hudobno-umelecká agentúra Music ART, ktorá už do Bratislavy pritiahla Monserat Caballé, Josého Carrerasa, Glenn Miller Orchestra či Black Gospel Singers. "Vstupujeme do únie a chceli sme aspoň takto sprostredkovať deťom zážitok. Bez ohľadu na to, či vedia, alebo nie, čo je EÚ," povedal Rudolf Heger, riaditeľ projektu.

O nečakaný záver s príchuťou predvolebnej kampane sa postaral jeden z dua kandidátov na post slovenského prezidenta. V prostredí, ktoré je vďaka bývalým pasienkovým mítingom viac späté s menom jeho terajšieho protivníka, odovzdal po skončení predstavenia nadácii Úsmev ako dar šek na 100-tisíc korún.