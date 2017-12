Jaroslav Dušek o hokejovej opere Nagano: Stačí otvoriť srdce

8. apr 2004 o 13:59 TASR

Praha 8. apríla (TASR) Divák, ktorý sa rozhodne navštíviť najnovšiu českú operu Nagano o českom hokejovom triumfe na olympijských hrách v roku 1998, nemusí byť znalcom operného umenia, stačí, ak bude mať otvorené srdce. V súvislosti s dnešnou premiérou v pražskom Stavovskom divadle to v rozhovore pre TASR povedal herec Jaroslav Dušek, autor libreta hokejovej opery.

V najnovšej opere na hudbu Martina Smolku a v réžii Ondřeja Havelku má hokejový súboj podobu spevu a tanca, spieva nielen ľadová plocha, ale dokonca aj čierny puk. Scénu a kostýmy navrhol popredný architekt Bořek Šípek, choreografie sa ujal Martin Vraný.

Opera Nagano je českou kritikou označovaná za najočakávanejšiu udalosť opernej sezóny. Podľa niektorých autorov takú publicitu ako Nagano nemala v posledných desaťročiach v Česku žiadna operná premiéra.

Diváci sa môžu tešiť na zvláštne predstavenie. Keď hokej je zábava, tak sme chceli, aby aj opera bola zábavná. Zdá sa, že je to na dobrej ceste, vysvetlil autor libreta. Na rok 2004 sa v ČR plánuje šesť repríz, 9. júna sa opera Nagano predstaví v Bratislave v Slovenskom národnom divadle.

V opere sú postavy hokejistu Jaromíra Jágra (tenorista Aleš Briscein), brankára Dominika Haška (kontratenorista Jan Mikušek), nebude chýbať ani postava exprezidenta Václava Havla alebo predsedu Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha. Hlavnou postavou a rozprávačom príbehu s tromi tretinami a predĺžením je nehrajúci brankár Milan Hnilička (Václav Sibera).

S Martinom Smolkom sme sa chceli dostať do učebníc, a nevedeli sme presne, ako to dokázať. Zdalo sa nám, že keď to bude opera o Nagane, budeme v učebniciach. Preto sme to vlastne napísali, vysvetlil vážne-nevážne libretista Jaroslav Dušek, známy z divadla aj napríklad z filmu Pupendo.

Príprave na náročný zápas zodpovedá aj Duškova príprava. Som v posilňovni, takže sa pripravujem, rozcvičujem, potom čakám na saunu, maséra, aby som bol pripravený a večer ideme na ľad, prezradil na seba.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) pel