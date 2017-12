Približne 63 percent Slovákov sa zaujíma o film, do kina chodí asi polovica

Bratislava 9. apríla (TASR) - Približne 63 percent Slovákov vo veku od 15 rokov sa zaujíma o filmové umenie, vyšší záujem prejavuje verejnosť len o hudbu ...

9. apr 2004 o 15:15 TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Približne 63 percent Slovákov vo veku od 15 rokov sa zaujíma o filmové umenie, vyšší záujem prejavuje verejnosť len o hudbu - o päť percent viac.

Oveľa menej ľudí číta - 48,8 percent, do divadla chodí asi 22,7 percent a o výtvarné umenie sa zaujíma 17,2 percenta. Napriek vysokému záujmu o film, asi len polovica Slovákov chodí pravidelne do kina. Kino je súčasťou životného štýlu 86 percent teenagerov, najmenej chodia do kina vyše 55-roční - len 15 percent. "Dôležitým faktorom návštevy kina je veľkosť obce. Návšteva kina patrí viac k mestskému životu, kde je dostupnosť kín i ponuka filmov väčšia ako na vidieku," konštatuje sociologička Oľga Gyárfášová v publikácii Slovenský filmový divák, ktorá práve vyšla v Slovenskom filmovom ústave. Okrem televízie, ktorá najviac berie kinám diváka, sú rozhodujúce aj stúpajúca cena lístkov - až 71 percent ľudí ju považuje za vysokú, vzdialenosť kina, či nedostatok voľného času.

V preferenciách slovenské filmy skončili s 28 percentami až na štvrtom mieste za americkými, českými a francúzskymi. Štatistiky tiež ukázali, že sa zastavil rapídny pokles návštevnosti kín. "Nové technické možnosti, dobrá vybavenosť kín, príchod multiplexov môže kinám pomôcť v súperení o filmového diváka s televíziou," uvažuje sociologička. Práve vysoká kvalita zvuku a obrazu je totiž najčastejšie uvádzaným dôvodom pre preferovanie kina pred televíziou.

Publikácia Slovenský filmový divák vznikla na základe reprezentatívneho výskumu filmového diváka, ktorý realizoval Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky NOC v roku 2002. Išlo o prvý výskum filmového diváka po 22 rokoch.