Hexáci budú v piatok večer "resetovať hlavy" v Londýne

10. apr 2004 o 17:40 TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Kapela Hex odchádza nadchádzajúci týždeň "resetovať hlavy" do Londýna. Pre tamojších fanúšikov majú totiž hexáci na piatok večer pripravený vyše poldruha hodinový koncert, s ktorým v jednej z londýnskych koncertných sál určite rozprúdia nočný život v pravom slovenskom štýle. "Dostali sme pozvanie od Štefana Krasňanského, ktorý robí koncerty pre slovenskú komunitu. Už tam boli Richard Müller, No Name, Vidiek či Mňága a Ždorp," hovorí basgitarista kapely Hex Tomáš Dohňanský alias Yxo. Program koncertu bude prierezom celej ich tvorby, aby si na svoje prišli ľudia, ktorí sú už v Londýne nejaký ten čas, ale aj tí, ktorí ovládajú skôr novšiu tvorbu. "Sme sami zvedaví, koľko ľudí príde, ale verím, že sa všetci dobre zabavíme," povedal Yxo pre TASR.

S kapelou pocestuje do Veľkej Británie aj zopár kamarátov. Napríklad člen kapely Hogo Pogo Dušan Slimák, ktorý si možno s Hex-om aj zahrá, či herec a priateľ kapely Ady Hajdu. "Bude to taká správna pánska jazda. Dievčatá tentoraz s nami nejdú," dodáva s úsmevom Yxo.