V Hollywoode sfilmujú knihy Richarda Clarka Against All Enemies

10. apr 2004 o 22:25 TASR

New York/Los Angeles 10. apríla (TASR) - Filmová spoločnosť Sony Pictures získala práva na adaptáciu knižného bestselleru Richarda Clarka, bývalého poradcu prezidenta USA Georgea W. Busha, Against All Enemies, v ktorej vzniesol vážne obvinenia voči hlave štátu.

Najsilnejší muž planéty sa tak čoskoro môže objaviť na striebornom plátne ako muž, ktorý zlyhal v boji proti terorizmu a namiesto neho sa rozhodol radšej pre vojnu v Iraku.

Informuje o tom dnešné vydanie denníka New York Times.

Producentom filmovej verzie kontroverzného diela bude John Calley, ktorý sa svojho času podieľal na filme Všetci prezidentovi muži s Robertom Redfordom a Dustinom Hoffmanom v úlohe novinárov, ktorí spôsobili aféru Watergate.

Termín uvedenia polittrileru, ktorý podľa slov viceprezidentky Sony Pictures Amy Pascalovej "priklincuje" divákov, nie je predbežne známy.