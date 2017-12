Justina Timberlaka nadchlo herecké remeslo

11. apr 2004 o 14:53 TASR

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Herecké remeslo sa zapáčilo popovému spevákovi Justinovi Timberlakovi. A dôvodom nie je len jeho priateľka, najlepšie platená herečka Cameron Diazová. Momentálne sa totiž Justin nachádza na nakrúcaní hraného filmu v Kanade, kde stvárni svoju prvú rolu.

Filmový kolega Kevin Spacey mladého speváka posmelil, a Timberlake sa rozhodol presedlať na hereckú dráhu. Jeho kroky však nesmerujú do Hollywoodu, ale do divadla. Svoj debut na legendárnych doskách by rád oslávil v niektorom z londýnskych divadiel.