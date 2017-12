Travolta si dá pauzu než poletí do vesmíru

11. apr 2004 o 14:56 TASR

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Vychýrený hollywoodsky pracant John Travolta plánuje dlhšiu prestávku. Niežeby chcel hereckú kariéru povesiť na klinec, filmový hrdina by sa iba rád vystrojil na let do kozmu.

"Je to veľmi vzrušujúce. Tréning a prípravné práce trvajú šesť mesiacov, počas ktorých by som nechcel byť rušený. Termíny si teraz dohadujem tak, aby som vyše pol roka nemal žiadne záväzky," prezradil Travolta.