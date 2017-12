Roseanne: "Slávni sú chorí!"

12. apr 2004 o 5:16 TASR

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Obľúbená americká zabávačka Roseanne Barrová prezradila médiám, že nepozná žiadnu celebritu, ktorá by nemala problémy s duševným zdravím. Vrátane seba.

"Chcela by som viac času tráviť doma a venovať sa svojmu synovi," hovorí herečka, ktorá pobyt na výslní prirovnáva k cirkusovému vystúpeniu. "Sme ako artisti - najprv nás sledujú so zadržaným dychom, lebo nemôžu robiť to, čo my. No na nikoho nepozerajú večne," vyjadruje sa Roseanne o ťažkom údele populárnych osobností.

"Nikto sa netúži stať celebritou, ak nie je nejakým spôsobom narušený," s úsmevom tvrdí komička. Zároveň si však o hviezdach myslí, že práve preto sú ako ľudia krehkí a potrebujú mnoho lásky.