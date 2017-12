Princ Charles pozval Beyonce na večeru

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Princ Charles pozval speváčku Beyonce Knowlesová a rappera Jay-Z na večeru do Buckinghamského paláca. Chce sa im tak poďakovať za prísľub zúčastniť sa na koncerte v prospech ...

13. apr 2004 o 16:40 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Princ Charles pozval speváčku Beyonce Knowlesová a rappera Jay-Z na večeru do Buckinghamského paláca. Chce sa im tak poďakovať za prísľub zúčastniť sa na koncerte v prospech jeho spoločnosti The Prince´s Trust. Dvadsaťdvaročná Beyonce bude hlavnou hviezdou na festivale Urban Music, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. mája v Earls Court. Na koncerte vystúpia tiež Jamelia, Alicia Keys, The Streets, Big Brovaz, Dizzee Rascal a Lemar.

Priatelia speváčky uviedli pre The Sun, že Beyonce je z pozvania do Buckinghamského paláca veľmi vzrušená.