Robo Opatovský vyráža koncom apríla na klubové turné

Bratislava 13. apríla (TASR) - Na klubové koncertné turné vyráža koncom apríla spevák Robo Opatovský.

13. apr 2004 o 17:33 TASR

"Naposledy som turné absolvoval v roku 2000 po kultúrnych domoch. Toto bude mať komornú klubovú atmosféru a veľmi sa naň teším," hovorí spevák s tým, že turné Robo Opatovský Urpiner Tour 2004 bude akousi predprípravou na ďalšiu koncertnú šnúru, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto alebo na jar budúceho roku.

Robo Opatovský navštívi spolu 25 miest na celom Slovensku. Turné odštartuje 29. apríla v Irish Pube v Banskej Bystrici a skončí sa 3. júla v Disco Beťo v Dolných Plachtinciach. Hlavné mesto Opatovský navštívi ku koncu šnúry, 1. júla a vystúpi v klube Hysteria Pub. "Koncerty sme úmyselne koncentrovali vždy na koniec týždňa, teda štvrtky, piatky a soboty," dodáva spevák, ktorého bude sprevádzať štvorica hudobníkov: Marek Rusek - bicie, Peter Kočiš - klávesy, Viktor Hitveghy - basgitara a Jozef Engere - gitara.

"Ja sa hlavne teším, že budem hrať. Na to sa teší celá kapela. Ideme do toho s pozitívnou energiou, že sa ľudia prídu na nás pozrieť a budú sa rovnako zabávať ako my. Muzika je môj život a to, čo najviac milujem," uzatvára Opatovský.

Súčasne zo začiatkom turné vychádza Robovi nový singel s názvom Nech. "Je to vlastne skladba z posledného albumu, ale spolu s Oskarom Rózsom sme jej dali novú tvár. Nová verzia je rýchlejšia a bude to taký letný hit v latino rytme," konštatuje spevák. Klip k singlu je na svete už dávno. Stihol ho totiž nakrútil vlani v Egypte, kde vzniklo aj video k piesni Oceán.