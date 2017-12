Dnes vychádza Nepremožiteľný Michael Jackson

LOS ANGELES, BRATISLAVA - Práve dnes vychádza na celom svete očakávaný a dlho avizovaný album popového kráľa Michaela Jacksona. Album s názvom Invincible (Nepremožiteľný) je po šiestich rokoch ďalším štúdiovým počinom muža, ktorého, zdá sa, zatiaľ nepremo

29. okt 2001 o 10:22

hli škandály, krátke manželstvá ani vlastné telo.

Jackson vyrazil na predvianočný trh s novým klipom k singlu You Rock My World, v piatok o jednej v noci nášho času si na svojej webstránke „audiopokecal“ s fanúšikmi a tým rozhodne neskončil.

15. októbra sa do distribúcie dostala kolekcia reedície štyroch starších albumov Off The Wall, Thriller, Bad a Dangerous vo verziách rozšírených o bonusy, booklet a rozhovory. Dvanásteho novembra vyjde výber najväčších hitov kráľa popu s bombastickým názvom History Greatest Hits Volume One. Číslo jeden naznačuje, že Michaela Jacksona sa tak ľahko nezbavíme.

Štúdiová platňa Invincible je najväčšou prioritou major labelu Sony Music, no na Slovensko sa dostane len dnes. (dv)