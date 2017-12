Columbus prezrádza detaily o Harrym Potterovi

29. okt 2001 o 10:23 EDWIN GRASSMEIER(Autor je redaktor agentúry DPA)

Od Shakespeara k Potterovi: Kenneth Branagh. FOTO - REUTERS

Chris Columbus, režisér filmovej verzie Harryho Pottera, dlho tajomne mlčal. Teraz prisľúbil, že filmový Harry Potter určite nebude bombastickou hollywoodskou šou. Svetová premiéra filmu o kúzelníckom učňovi Harrym Potterovi má už pevne stanovený dátum: 4. novembra budú herci spolu s prominentnými osobnosťami oslavovať v Londýne. Film bude verný knihe, povedal Columbus pre USA Today. „Knihy o Harrym Potterovi prekypujú fantáziou, takže niet dôvodu, aby film potreboval ohromovať ďalšími gagmi.“

Nakrúcanie druhej časti Harryho Pottera sa už začalo, hoci premiéra prvej časti Harry Potter a kameň mudrcov ešte nebola. Americké filmové štúdiá Warner Brothers sú v istej časovej tiesni, lebo filmoví predstavitelia hlavných detských hrdinov nesmú rásť rýchlejšie, než rastie Harrry Potter a jeho spolužiaci v románovej predlohe.

Chris Columbus je okrem iného nadšený prístupom hercov. „Nikto tu nemá vlastného kuchára, maséra alebo trénera fitnesu. To je veľmi príjemná zmena.“ V druhom dieli Harry Potter a tajomná komnata bude hrať známy britský shakespearovský herec Kenneth Branagh šialene samoľúbeho profesora Gilderoya Lockharta. Podľa britských novín Daily Telegraph sa rokovalo aj o modrookom hrdinovi britských romantických komédií Hughovi Grantovi.

Režisér Columbus je spolu so svojimi deťmi veľkým fanúšikom Harryho Pottera. „Aby človek mohol robiť tento film, musí patriť k fanklubu.“ Na Pottera ho upozornili práve jeho deti. „Moja dvanásťročná dcéra Eleanor mi knihy odporúčala. Ona ich miluje.“ Nestáva sa často, aby deti radili rodičom v ich práci. Pri práci na Harrym Potterovi to tak je. Keď Columbus príde večer z filmovania domov, skladá účty svojej dcére. „Ona mi povie: Takto to nebude dobré. To musíš urobiť inak.“

Daily Telegraph napísal, že prvý diel Harry Potter a kameň mudrcov už raz premietli nič netušiacemu publiku v Chicagu. Divákom po príchode do kina len povedali, že pred hlavným filmom ešte uvidia jeden „rodinný film“. „Znalci Harryho Pottera boli očarení,“ povedal na druhý deň režisér Chris Columbus, „a tým, ktorí román nečítali, sa príbeh tiež veľmi páčil.“

Od piatka už beží upútavka v amerických kinách, na internete už je. Autorka Harryho Pottera Joanne Kathleen Rowlingová ju videla ešte pred zverejnením. Údajne bola veľmi spokojná, najmä sa jej páčil malý Daniel Radcliffe, ktorý hrá žiaka čarodejníckej školy - Harryho.

Na Slovensku by mal mať prvý diel Harryho Pottera premiéru v januári budúceho roka.