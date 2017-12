Tarantinov akčný film Kill Bill sa druhou časťou asi nekončí

Americké publikum už vie, ako sa vyvinie príbeh v akčnom veľkofilme Quentina Tarantina Kill Bill - v Los Angeles mala premiéru jeho druhá časť.

14. apr 2004 o 10:00

Quentin Tarantino, Uma Thurmanová a Vivica A. Foxová (vľavo) na premiére Kill Bill 2 v Los Angeles.





Režisér na nej stihol novinárom povedať, že v jeho hlave má Kill Bill už aj tretie pokračovanie, píše agentúra SITA.

Žeby bol Tarantino vo filmovom svete opäť stopercentne prítomný? Film Jackie Brownová (1997) nebol veľmi úspešný, väčšinou naň počul nepriaznivé kritiky. Ani jeho účinkovanie v hre Alone in the Night na Broadwayi americké médiá príliš nechválili, naopak, vyčítali mu, že sa až príliš snaží upútať pozornosť.

To všetko ho trochu obralo o chuť do písania a nakrúcania. Za to, že sa po dlhom čase prepracoval k scenáru Kill Bill, môže ďakovať stretnutiu s herečkou Umou Thurmanovou, ktorá mu pripomenula staré plány a povzbudila ho, aby (pre ňu) rozpracoval príbeh a neveste - bývalej profesionálnej vrahyni.

Tarantino sa rozhodol, že vzdá hold akčnému filmu - tak, že nakrúti najlepší v histórii. Odmietol pritom použiť špeciálne efekty, chcel vyrobiť film "po starom". Zo stopäťdesiat dní nakrúcania mu v strižni zostali tri hodiny filmu. Miramax, distribútor filmu, ho rozdelil na dve polovice.

Tí, čo na jeseň videli začiatok Kill Bill, sú už pripravení na to, že príbeh sa v druhej časti zvrtne. Na konci prvej časti to prezradil hlas (mimo obrazu) Davida Carradina - Billa, ktorý bude mať v pokračovaní hlavné slovo.

Od tohto "triku" si distribútor i režisér sľubujú vysokú návštevnosť. Keby vraj diváci netušili novú, nepredvídateľnú zápletku, neprišli by. Ohlasovaním tretej časti Kill Bill akoby Tarantino svojim fanúšikom odkázal: som tu a, nebojte sa, mám aj ďalšie plány. V rozhovore pre časopis Entertaiment Weekly povedal, že v tretej časti jeho prvého akčného filmu nebude najväčšou hviezdou Uma Thurmanová, ale Ambrosia Kelleyová, ktorá hrala malú Nikki. "Príbeh mám už napísaný. Niektoré scény by som mal začať nakrúcať už teraz, kým mi herci pre svoje postavy nezostarnú," hovorí Tarantino.

Zatiaľ však nie je isté, či pred Kill Bill 3 nebude Tarantino nakrúcať iný film. Hotový má už scenár k filmu z druhej svetovej vojny a uvažuje i o tom, že kým sa pustí do ďalšieho náročného nakrúcania epického filmu, nakrúti ešte niečo odľahčenejšie.

Filmovému časopisu Studio kedysi k svojim plánom povedal: "Nemôžete sa oženiť s dievčaťom, kým žijete s nejakým iným." Preto sa bude musieť rozhodnúť.

(kk)