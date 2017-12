Davová psychóza má vlastné DVD

To, čo v zime minulého roku sľubovala Davová psychóza, sa do bodky splnilo. Táto slovenská punkrocková skupina vydala minulý týždeň DVD s názvom Davová psychóza: 1988 - 2003. Znie to neuveriteľne, pretože dévedéčko si dnes môžu na Slovensku dovoliť ...

14. apr 2004 o 8:30

Davová psychóza v akcii na jednom zo svojich koncertov. FOTO - ARCHÍV





To, čo v zime minulého roku sľubovala Davová psychóza, sa do bodky splnilo. Táto slovenská punkrocková skupina vydala minulý týždeň DVD s názvom Davová psychóza: 1988 - 2003. Znie to neuveriteľne, pretože dévedéčko si dnes môžu na Slovensku dovoliť iba interpreti ako Elán alebo Richard Müller.

"Je zvláštne, že som ich nepovažoval za dobrú skupinu. Nepáčilo sa mi, že sa v začiatkoch spolčili so Sarvašom, potom, že boli príliš aktivistickí. Pôvodne som išiel do toho s tým, že natočím skupinu, ktorá hrá tak dlho a uvidím, čo sa stane. Odrazu predo mnou stála ozajstná kapela, ktorá to myslí s hudbou vážne, utvrdená v tom, čo robí. Jednoducho som pocítil, že sa im dá veriť," povedal SME režisér tohto DVD Braňo Špaček.

Základom disku je koncert k 15. výročiu skupiny, ktorý sa v jeseni uskutočnil v bratislavskom V-klube. Zostrihané vystúpenie, nasnímané tromi kamerami, je popretkávané vyjadreniami fanúšikov a pamätníkov. Disk obsahuje aj rozhovory s členmi skupiny, ako aj historické videoklipy. Nebyť veľkého nasadenia hudobníkov, priateľov, anonymných sponzorov a vydavateľstva Pitbull Production, toto DVD by určite nevzniklo, veď náklady na celkovú výrobu dosiahli skoro 160-tisíc korún.

"Máme z toho veľmi dobrý pocit, pretože si myslím, že sa nám to vydarilo. Dokázali sme, že sa to dá robiť aj keď to stojí veľa peňazí a že DVD nemusia mať len také skupiny ako Elán a im podobní," dodáva Braňo Špaček, niekdajší člen bratislavskej skupiny Kosa z nosa, dnes kameraman dokumentárnych filmov a autor videoklipov.

DVD je zároveň aj výborným historickým dokumentom legendy, ktorá stála pri veľkom slovenskom punkrockovom boome na začiaktu deväťdesiatich rokov. Znechutená praktikami šoubiznisu sa stiahla do podzemia, pritvrdila a zradikálnela. Dnes slávi veľký návrat aj tým, že sa vracia k punkrockovým začiatkom. Lídrom je spevák Jano Kassa, ktorý spolu s autorom hudby a gitaristom Marcelom Duchoňom tvoria hybnú silu Davovej psychózy. Súčasnú zostavu dopĺňa basgitarista Hulo a bubeník Cibi.

Jubilejný koncert Davovky vo V-klube bol v niečom skutočne výnimočný. Po hudobnej aj obsahovej stránke. Na pódiu sa vystriedali skoro všetci pôvodní členovia skupiny, ktorí odohrali prierez tromi albumami a pridali aj zopár nových piesní.

"Zaslúžil sa o to aj veľmi dobrý zvuk, ktorý na tomto DVD pomáha, aby ľudia mohli pocítiť, čo Davová psychóza hovorí," vysvetľuje Braňo Špaček a dodáva: "Sú totiž dva druhy skupín. Veľmi ľahko sa mi točia koncerty, kde cítiť spriaznenosť fanúšikov ku kapele, keď ľudia veria tomu, o čom skupina spieva. Horšie sa snímajú neosobné koncerty popových televíznych kapiel, ktorým chýba duša a ich priaznivci pôsobia ako na výlete."

PETER BÁLIK