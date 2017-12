Bárta bude hosťom finále súťaže Coca-Cola Popstar

15. apr 2004 o 13:56 TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Český spevák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere bude hosťom tohtoročného verejného finále súťaže pre mladých hudobníkov Coca-Cola Popstar.

Večer plný hudby, z ktorého si víťaz odnesie možnosť nahrať vlastné CD a uviesť ho pomocou organizátorov na trh, sa uskutoční 21. apríla v klube Babylon. Vo finále zabojujú Ullanbatar Band, Vetroplach, A-Komplex a speváčka Martina Šišmová.

Okrem udelenia hlavnej ceny Coca-Cola PopStar vyhlásia na finále aj víťaza Coca-Cola MediaStar, ktorého určuje Novinárska porota spomedzi semifinalistov. Víťaz internetového hlasovania získa cenu Coca-Cola InternetStar. Finále spestrí svojím vystúpením aj minuloročná víťazka Zuzana Smatanová a svojich kolegov by si mali prísť vypočuť aj ďalší držitelia tejto ceny Misha, Seven Days to Winter či Peter Adamov.