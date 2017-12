Johnny Depp nechce zničiť meno Vanessy Paradisovej

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Americký herec Johnny Depp uviedol, že by nikdy nezničil úžasné meno Vanessy Paradisovej tým, že by si ju zobral za manželku. Ako povedal, častokrát myslel na to, že požiada ...

15. apr 2004 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Americký herec Johnny Depp uviedol, že by nikdy nezničil úžasné meno Vanessy Paradisovej tým, že by si ju zobral za manželku. Ako povedal, častokrát myslel na to, že požiada matku svojich dvoch detí o ruku, no vždy si to kvôli jej menu rozmyslel. "Je to perfektné a krásne meno," povedal Johnny a dodal. "Bolo by hrozné, keby sa volala Paradisová-Deppová. Znelo by to ako falošná nota." Ako však zdôraznil, nikdy by nezaváhal, keby ho o ruku požiadala ona. "Vanessa je žena môjho života. Oženil by som sa s ňou v tej sekunde."