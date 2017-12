MIG 21 sa teší zo ženského publika

15. apr 2004 o 16:04 TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Českého speváka skupiny MIG 21 Jiřího Macháčka, ktorý sa na Slovensku dostal do povedomia najmä vďaka úlohe večne "zhuleného" Jakuba vo filme Samotári, vraj teší, že majú publikum zložené väčšinou z nežnejšej polovičky ľudstva.

"Sme radi, že naše publikum je prevažne ženské, pretože ženy máme o trochu radšej ako mužov," uviedol Macháček s úsmevom po stredajšom koncerte v bratislavskom klube Babylon. Muzikantom a umelcom sa stáva často, že od fanúšikov dostávajú rôzne darčeky. Veselí chlapci z MIG-u vraj majú najradšej "požívateľné prezenty", teda jedlo a pitie. "Ideálne je, keď nám niekto prinesie hus alebo kravku, ktorú môžeme zapriahnuť do povozu a cestuje s nami počas celého turné a my môžeme ďužívaťď jej mlieko," nezaprie Macháček svojský zmysel pre humor a na vysvetlenie dodáva: "Tú kravku sme dostali v Pelhřimove a teraz ju máme u nás v skúšobni." Na otázku, či sa teda o ňu starajú, odpovedal, že než odcestovali do Bratislavy, dali jej najesť a vraj uvidia, či bude ešte nažive, keď sa vrátia. "To je moja seriózna odpoveď," uzatvoril spevák túto tému so šibalským úsmevom na tvári.

Slovenské publikum má skupina MIG 21 vraj veľmi rada, pretože im pripomína pražské obecenstvo z čias ich začiatkov. "Boli sme vtedy kapelou, ktorú bolo treba objavovať. Na ktorú sa chodilo preto, že ľudia chceli nachádzať nové veci a nie preto, že to bolo prepierané v médiách a predstavované na konzum. Takéto publikum máme teraz v Bratislave, čo je skvelé. A veľmi ma teší, že ľudia naspamäť poznajú texty našich pesničiek a spievajú s nami a nepamätám sa, či sme v Bratislave mali koncert s lepšou atmosférou ako bol ten včerajší. Do Bratislavy sa už zase veľmi tešíme," interpretuje svoje dojmy z vystúpenia.

MIG 21 na Slovensku najbližšie vystúpi 19. júna v Bratislave a chýbať by nemal ani na letnom festivale Pohoda.