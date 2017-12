Na Pohode aj Moloko a Leningrad Cowboys

BRATISLAVA - Zoznam headlinerov festivalu Pohoda sa každým dňom rozrastá. Britskí Moloko a známa fínska recesistická skupina Leningrad Cowboys sú ďalšími veľkými menami, ktoré vystúpia na najväčšej hudobnej akcii na Slovensku. Jej v poradí už ôsmy ročník

16. apr 2004 o 8:40 PETER BÁLIK

Moloko. FOTO - ČTK





sa uskutoční v dňoch 16. - 17. júla v Trenčíne. Konečný zoznam však nie je ešte kompletný. "Pracujeme ešte na ďalších veľkých menách. Nechcem však vopred prezrádzať, počkáme si, až keď budú dotiahnuté detaily," povedal pre SME šéf festivalu Michal Kaščák.

Po poprednej worldmusicovej dive Cesaria Evora sa v Trenčíne predstaví aj britská skupina Moloko, ktorá je v súčasnosti tým najjagavejším stelesním inteligentného popu. V jej strede stojí speváčka Roisin Murphyová a skladateľ Mark Brydon, ponúkajúci komplexnú zmes hudby - od vplyvov disca cez súčasnú elektroniku, latino, funkové inštrumentálne zložky zasahujúce až do džezu. Potom nás už neprekvapí, keď sa v niektorých skladbách ozve aj sláčikový orchester. V prvom rade sú to však originálne pesničky, ktoré počas živého hrania dostávajú nové rozmery.

Kapela vznikla pred deviatimi rokmi v britskom Sheffielde. Producent a hudobník Brydon už spolupracoval s Cabaret Voltaire, Írka Murphyová bola vtedy začínajúcou speváčkou. Skupina má za sebou štyri albumy a hity ako Time Is Now alebo Sing It Back. Posledná nahrávka Statues vyšla minulý rok.

Obrovskú zábavu sľubuje vystúpenie fínskej skupiny Leningrad Cowboys, schopnej sparodovať akúkoľvek pieseň z dejín rokenrolu. Svet sa s nimi zoznámil vďaka dvom filmom fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho. Jedným z ich vrcholov bol koncert so 160-členným ruským Orchestrom Červenej armády v roku 1993, ktorý videlo 70-tisíc ľudí. O histórii skupiny sa vie toho málo. Oficiálna stránka Leningrad Cowboys tvrdí, že všetky historické záznamy pohltili záplavy vodky v roku 1977.

Na prestížnom festivale sa predstaví viacero menej známych zahraničných mien. Michal Kaščák sľubuje ich kvalitu: "SKA P sa považuje za jednotku ska v Europe, Amparanoia je jedným z lídrov španielskej meztico scény (jej hlavným predstaviteľom je Manu Chao - pozn. red.), Fanfare Ciocarlia je jednou z najväčších hviezd z balkánskych dychoviek. Asian Dub Foundation prídu ako sound system, keďže kompletná skupina v čase nášho festivalu nekoncertuje a Briti Ed Rush a Bad Company UK sú hviezdy drum'n'bassovej scény."

Predbežný zoznam hviezd festivalu Pohoda 2004

Moloko (Brit.), Leningrad Cowboys (Fín.), Ska P (Šp.), Ralph Myerz & Jack Herren Band (Nór.), Cesaria Evora (Kapverdské ostrovy), Värttinä (Fín.), Asian Dub Foundation Sound System (Brit.), Pražský výběr (ČR), Amparanoia (Šp./Kuba), Dan Bárta + Illustratosphere (ČR), Parno Graszt (Maď.), Earth Wheel Sky Band (SRB), Fanfare Ciocarlia (RUM), Čechomor (ČR), Ed Rush (Brit.), Bad Company UK (Brit.), Mňága a Žďorp (ČR), Vypsaná Fixa (ČR) (peb)