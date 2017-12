DIVADELNÉ PREMIÉRY

16. apr 2004 o 9:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Zvodca žien sa omylom aj zamiluje

Pierre Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti. Štátne divadlo Košice. Réžia: Dušan Bajin. Hrajú: Marek Maleský, Beáta Drotárová a ďalší. Premiéra: 16. apríla.

Manipulácia s okolím a ľuďmi je častým námetom filmových aj divadelných inscenácií. Na prvej košickej scéne si šachové fugúrky zo svojho okolia urobia krásna markíza a príťažlivý Valmont v podaní Mareka Majeského. "Hrám zvodcu žien, s nežnejšou polovičku sa iba hrám, ale raz mi to nevyjde a zamilujem sa. Úplne na to potom doplatím. Zvodcov hrám v divadle často, ale nie som v skutočnosti taký typ."

Okrem známeho filmového spracovania mali nebezpečné známosti aj dve divadelné podoby. "Kým vo filme sa dá hrať s obrazom a detailmi, my pracujeme na veľkej scéne a používame kompozície v celkoch. Je to iný druh vizuálna, spojenie scénografie, režijnej a hereckej práce. Komponujeme obrazy, ktoré sú zo zásady iné ako vo filme," povedala dramaturgička Monika Michnová.

Vraždy s naivne sladkým podtónom

Phyllis Nagy: Talentovaný pán Ripley. Slovenské komorné divadlo Martin. Réžia: Marián Amsler. Hrajú: Martin Kusenda, Eva Gašparová a ďalší. Premiéra: 16. apríla.

Adaptácia románu sa stala známou vďaka filmu, filmom sa inšpiroval aj režisér Marián Amsler. "Určite nás budú s filmom porovnávať, ale náš príbeh je odlišný, máme aj iný záver," hovorí režisér. Súčasťou hry je projekcia na plátne, kde sa premietajú detailné zábery na hrajúcich hercov. "Nerád by som o tom povedal viac, je to o špeciálnom princípe a má to špeciálnu pointu, ale môžem povedať, že vďaka tomu je herectvo pre diváka civilnejšie."

Projekciou sú riešené napríklad aj detektívne scény, takže živé vraždy na javisku divák neuvidí. "Príbehom prechádza aj speváčka, ktorá naživo spieva piesne päťdesiatych rokov. Spôsobuje to kontrast s detektívnym trilerom, ktorý vďaka tomu dostáva malebný muzikálový podtón," dodal Amsler.

Javisková poézia s hudbou a tancom

Ján Smrek: Básnik a žena. Divadlo Jána Palárika v Trnave. Réžia: Michal Babiak. Hrajú: Jozef Bujdák, Linda Zemánková a ďalší. Premiéra: 16. a 17. apríla.

V Štúdiu trnavského divadla pokračujú v dramaturgickej línii inscenácií o živote a diele vybraných slovenských literárnych tvorcov. Po Žarnovovi, Válkovi a Majakovskom prichádza literárne dielo Jána Smreka v javiskovej podobe. "Tento text je dostatočne dramatický a myšlienkovo bohatý. Je plný životných múdrostí, citov a emócií," hovorí režisér Michal Babiak. "Aj my chceme na javisku dosiahnuť Smrekov poetický scenár. Zachovali sme preto metaforiku člnkovania sa za mesačnej letnej noci, jarné prebúdzanie aj zimnú krajinu."

V úlohe hosťujúceho recitátora sa predstaví Peter Rúfus. Okrem recitovanej poézie zaznejú aj Smrekove zhudobnené básne. "Už pri inscenácii o Andrejovi Žarnovovi sa nám spievané básne osvedčili. K zhudobneným číslam sme pridali aj choreografiu Eleny Záhorákovej," vysvetlil režisér.

Silné ľudské presvedčenie musí vyhrať

Ondrej Spišák: Najväčšie cigánstvo. Staré divadlo Nitra. Réžia: Ondrej Spišák. Hrajú: Roman Valkovič, Agáta Solčianska a ďalší. Premiéra: 16. a 18. apríla.

Rozprávka o troch synoch štyridsiatnikoch v sebe skrýva ďalší rozprávkový príbeh. Na svojom putovaní stretnú starca, ktorý synom sľúbi jedlo, ak mu povedia klamstvo, ktorému neuverí. Verí príbehom dvoch starších bratov, verí aj tomu, že z komárej kože sa dajú ušiť topánky. Potom svoj príbeh rozpráva najmladší Janko, ktorý si vybral rozprávku o Laktibradovi. Keď sa v rozprávke má začať zabíjať, starec vykríkne, že to tak nebolo a dokončí príbeh ako ho napísal Samo Czambel.

"Rozhodli sme sa pre tento titul, lebo v rozprávke ide o sen a fantáziu. Chceme detským aj dospelým divákom ukázať, že ak svet vybudujeme spravodlivo, osud nám snahu nezruší. Silné ľudské presvedčenie musí v spravodlivom svete vyhrať," hovorí dramaturgička Veronika Gabčíková.