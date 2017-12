Po dvoch rokoch opäť zaznie opera, kde je hlavnou postavou Štefánik

Nestáva sa často, aby mala divadelná inscenácia medzi jednotlivými predstaveniami viac ako mesačnú prestávku. Opera Marka Piačeka Posledný let s podtitulom Dvanásť pohľadov na M. R. Štefánika, ktorá mala premiéru v decembri roku 2001, po vyše dvoch rokoch dnes o 20.00 h bude mať v Nultom priestore A4 na Námestí SNP v Bratislave ešte len svoju druhú reprízu.

"Jediným problémom opery bolo, že sa nemala kde hrať," tvrdí jej autor, hudobník a skladateľ Marek Piaček. Ako člen Združenia Pre súčasnú operu ju so svojimi kolegami uvádzal v priestoroch Stoky, keď však v januári prišla možnosť získať novú domovskú scénu, operu "oprášili" a preniesli do bývalého Véčka. Divadlo SkRAT, pod ktorého hlavičkou sa dnes predstavenie hrá, vzniklo paralelne s týmto javiskom a združenie už iba administratívne zastrešuje jeho aktivity. "V tomto prípade sa nedá hovoriť ani o obnovenej premiére, pretože Posledný let nemal nikdy derniéru. Predstavenie bolo kontinuálne uvádzané, hoci je medzi reprízami dlhší časový úsek," pripomína Piaček.

Opery, spojené so Združením Pre súčasnú operu a divadlom SkRAT, nie sú štandardnými predstaviteľmi tohto žánru. "Všetky majú spoločné znaky - spieva sa tam, sú tam árie, orchester, hovorené vstupy, ale sú v prvom rade divadlom, v ktorom prevláda hudba," hovorí Ľubomír Burgr zo Združenia Pre súčasnú operu. "Je to niečo nové, ale zároveň klasické."

Posledný let v réžii Dušana Vicena sa skladá z jedného dejstva s dvanástimi obrazmi. Vystupujú tu spevák, rozprávač, dvaja tanečníci, šesťčlenný zbor a komorný orchester Požoň sentimentál. Scéna sa takmer nemení. "Opera nepovie, kto bol Štefánik. Nehodnotí jeho aktivity. Len sa naňho pozerá z dvanástich odlišných uhlov pohľadu," dodáva Piaček. Prízvukuje však, že hoci nejde o žiadnu paródiu, pretože libreto vychádza z výrokov Milana Rastislava Štefánika a jeho súčasníkov, aj tak treba celý projekt brať s rezervou. Napríklad sólista Stano Beňačka, ktorý predstavuje Štefánika, je vysoký a bradatý, hoci generál bol v skutočnosti malý, chudý a plešatý. "Z rozhovoru s Egonom Bondym, ktorého podklady a rešerše sme využívali, vzišlo, že by mohlo byť dosť zaujímavé urobiť operu o Štefánikovi. Nie som žiadny národovec, ale pokladám ho za nevšedne pozoruhodnú postavu. Jeho nebezpečné povolanie, vynálezy a záujmy ponúkajú množstvo zaujímavostí."

Podľa tvorcov sa predstavenie veľmi ľahko prenášalo na scénu A4. Neboli potrebné ani scénické úpravy, priestory sú zhruba rovnaké. "Je veľkým krokom dopredu, že divadlo má svoju domovskú scénu," teší sa z nového priestoru Burgr. "Momentálne je to dosť významný bod, lebo bude konečne viditeľné, že naše snahy pokračujú ďalej. Pokračujeme v tom, čo sme robili a o čom som si myslel, že už nebudem môcť robiť. No viem, že za každý pocit šťastia príde vždy nejaký trest a po každej nádeji prichádza beznádej," naznačuje istú skepsu, hoci súbor na doskách Nultého priestoru uvádza ešte dve divadelné inscenácie a druhú zo štyroch pôvodných opier, Johna Kinga Daniela Mateja, plánuje oživiť v jeseni.

Na dlhú noc v predvečer vstupu Slovenska do EÚ združenie pripravilo svoj najnovší projekt pod názvom Stredná Európa ťa miluje s podtitulom "Šílená jízda do nejtemnějších hlubin středoevropské duše". Okrem divadelného predstavenia sa uskutoční koncert súboru Požoň sentimentál a "chľastačka".

